Ізраїль відкликав свого постпреда з ООН

Ізраїль відкликав свого свого постпреда в ООН Гілада Ердана, звинувативши генсека організації у спробі замовчувати доповідь про масові зґвалтування, скоєні бойовиками ХАМАС під час їхнього нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Ізраїль відкликав свого свого постійного представника в Організації Об'єднаних Націй Гілада Ердана "для негайних консультацій". Про це повідомив 4 березня у міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац. Водночас він звинуватив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у спробі замовчати представлену раніше того самого дня ООН доповідь про безліч актів сексуального насильства, вчинених бойовиками ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

"Остання доповідь ООН докладно описує звірства ХАМАСу, скоєні 7 жовтня, включно з масовими вбивствами, зґвалтуваннями та іншими систематичними сексуальними злочинами. Однак голова (мається на увазі генсек ООН - Ред.) мовчить. Настав час діяти, Антоніу Гутерріш. ХАМАС має бути визнаний в усьому світі терористичною організацією, а країни, що підтримують його, мають бути названі спонсорами тероризму", - написав Кац у соцмережі X.

Сам Гілад Ердан із цього приводу заявив: "ООН знадобилося п'ять місяців, щоб нарешті визнати вчинення шокуючих злочинів на сексуальному ґрунті під час атаки ХАМАС. Тепер, коли з'явилася доповідь про сексуальні злочини і сексуальне насильство, яких зазнають наші заручники в секторі Газа, ганебне мовчання ООН, яка не проводить жодного обговорення з цього питання, волає до небес".

Тим часом прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік відкинув звинувачення на адресу свого шефа в тому, що той нібито намагається замовчати доповідь. За його словами, Гутерріш, навпаки, "повністю підтримував" роботу над складанням цього документа, яка велася під керівництвом Праміли Паттен, спецпредставниці ООН з питання про сексуальне насильство в умовах конфлікту. Дюжаррік також звернув увагу на той факт, що доповідь зрештою було оприлюднено.

Доповідь ООН про зґвалтування під час нападу ХАМАС на Ізраїль

Паттен представила доповідь 4 березня. У ній ідеться про те, що є "однозначна і переконлива інформація про те, що стосовно заручників (захоплених бойовиками ХАМАС. - Ред.) було скоєно сексуальне насильство, включно зі зґвалтуванням, сексуальними тортурами, жорстоким, нелюдським і таким, що принижує гідність, поводженням". У документі також наголошується, що зараз терористи можуть продовжувати чинити подібне з утримуваними ними заручниками.

Водночас автори доповіді відхилили деякі висунуті щодо бойовиків ХАМАС звинувачення у зґвалтуваннях, визнавши їх "необґрунтованими".

Інформацію для доповіді збирали співробітники ООН в Ізраїлі в першій половині лютого.

Нові звинувачення на адресу БАПОР

Окрім того Ізраїльські військові 4 березня опублікували аудіозапис, на якому, як вони стверджують, терорист, який працює вчителем арабської в школі БАПОР (Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт), говорить про те, що утримує в полоні кількох ізраїльських жінок, називаючи їх "рабинями". Підтвердити справжність цього запису за допомогою незалежної експертизи неможливо.

"Згідно з нашими розвідданими, понад 450 терористів, які належать до терористичних організацій сектору Гази, переважно до ХАМАСу, також є співробітниками БАПОР", ідеться, окрім того, у заяві армії Ізраїлю.

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Того самого дня в БАПОР заявили, що ізраїльські військові в Секторі Гази нібито катували їхніх співробітників, зокрема застосовуючи сексуальне насильство, щоб вибити з них зізнання в участі в атаці ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Раніше ізраїльська сторона вже неодноразово звинувачувала співробітників БАПОР у пособництві терористам ХАМАС. У січні керівництво агентства заявило, що розірвало контракти з кількома обвинуваченими і почало щодо них внутрішнє розслідування. Ціла низка західних країн, включно зі США та Німеччиною, призупинили фінансування БАПОР до закінчення розслідування.

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Напад ХАМАС на Ізраїль у жовтні

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 2000 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАС. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАС, а також проводить наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 30 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами не є можливим.

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У межах тимчасового режиму припинення вогню, що діяв до 1 грудня 2023 року, було звільнено понад 100 заручників. Ізраїль випустив із в'язниць приблизно 240 палестинців. У владі бойовиків, за даними ізраїльської влади, залишається понад 130 осіб, захоплених 7 жовтня. Керівництво Ізраїлю заявило, що багато хто із заручників уже загинув.

Минулими вихідними в Єгипті мали відбутися переговори про тимчасове перемир'я між ХАМАС та Ізраїлем, приурочене до початку священного для мусульман місяця Рамадан. Однак Ізраїль бойкотував зустріч. В уряді країни заявили, що делегати від Ізраїлю вирушать до Єгипту тільки після того, як ХАМАС надасть поіменний список заручників, яких утримують у Cекторі Гази.

Як Ізраїль знищує тунелі ХАМАСу в Газі To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video