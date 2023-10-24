Скандал в ООН: Ізраїль обурився висловами генсека

Глава ізраїльського МЗС скасував зустріч з генсеком ООН, представник Ізраїлю в ООН вимагає відставки Антоніу Гутерріша. Під час виступу в РБ ООН генсек закинув ізраїльтянам порушення міжнародного гуманітарного права.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен відмовився від запланованої у вівторок, 24 жовтня, у Нью-Йорку зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем через його коментарі щодо атак Ізраїлю у Секторі Гази. У соцмережі Х Коен написав: "Я не зустрічатимусь з генеральним секретарем ООН. Після 7 жовтня немає місця для збалансованої позиції".

Водночас представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан висловив вимогу про відставку генсека ООН. Також у соцмережі Х Ердан написав, що Гутерріш виявляє "розуміння до кампанії масового вбивства дітей, жінок та літніх людей" і не гідний очолювати ООН. "Я вимагаю його негайної відставки", - наголосив Ердан.

У наступному пості він зазначив: "Дуже сумно, що керівник організації, створеної після Голокосту, висловлює такі жахливі погляди".

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Обуренння представників Ізраїлю спричинили коментарі Антоніу Гутерріша на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому війні на Близькому Сході. Генеральний секретар ООН розкритикував ізраїльські контратаки у Секторі Гази і висловився про "очевидні порушення міжнародного гуманітарного права".

Гутерріш засудив терористичну атаку радикального ісламістського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, але водночас заявив, що вона "відбулася не у вакуумі", а палестинський народ протягом 56 років перебував під ізраїльською окупацією. У цьому контексті Гуттереш однак наголосив, що гнів палестинського народу не може виправдовувати жахливі атаки ХАМАСУ, а ці страшні напади не можуть виправдовувати колективне покарання палестинського народу.

Також Гутерріш закликав до гуманітарного припинення вогню у регіоні задля доставки у Сектор Гази необхідної населенню допомоги.