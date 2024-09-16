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Замах на Трампа: Ймовірний нападник підтримує Україну - ЗМІ

Анастасія Шепелева
16 вересня 2024 р.

Американські ЗМІ вказують на прихильність підозрюваного до України. Проте, у Києві заперечують будь-які зв'язки з ним.

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Дональд Трамп у Лас-Вегасі, 14 вересня
Дональд ТрампФото: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Американські ЗМІ ідентифікували особу чоловіка, якого підозрюють у підготовці нападу на кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа 15 вересня. За даними неназваних співрозмовників у правоохоронних органах видань CNN, Fox News та New York Times, ним виявився 58-річний будівельник Раян Уеслі Рут родом з Гавайських островів.

На основі аналізу акаунтів у соцмережах чоловіка ЗМІ вказують, що Рут є палким прихильником Україні в її боротьбі проти Росії та навіть відвідував Київ після початку повномасштабної війни РФ.

Наприкінці квітня 2022 року агентство AFP брало інтерв'ю у Рута під час акції протесту у Києві на підтримку тоді оточених окупантами захисників "Азовсталі" в Маріуполі. Крім того, у 2023 році з ним говорили і журналісти американської газети New York Times для статті про американців, які добровільно допомагають Україні у боротьбі проти Росії. Як пише Reuters, Рут нібито розповів журналістам, що провів в Україні кілька місяців у 2022 році і намагався завербувати афганських солдатів, які втекли від "Талібану", щоб воювати в Україні.

Проте, українські офіційні особи заперечили будь-які зв'язки з підозрюваним американцем.

"Він тут не служив і не має жодних зв'язків з державними структурами, це точно. Він в'їхав в Україну як просто прихильник, таких людей багато", - сказав AFP високопоставлений український чиновник на умовах анонімності. В  іноземному легіоні  України також заперечили будь-які зв'язки з Рутом, вказавши, що той ніколи не служив в його складі і не мав "жодного відношення до підрозділу", пише AFP.

Зеленський: Політичному насильству немає місця

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на другий замах на Трампа, зазначивши, що "радий дізнатися", що той у безпеці та не постраждав. "Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали. Наш принцип: верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі. Щиро сподіваємося, що всі будуть в безпеці", - написав Зеленський у соцмережі Х.

Тим часом у Кремлі прокоментували інформацію про імовірні зв'язки Рута з Україною. Як заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, "гра з вогнем має свої наслідки".

Другий замах на Трампа

Нагадаємо, 15 вересня сталася стрілянина поблизу кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа, коли той граф у гольф у Флориді. Під час перевірки безпеки Агенти Секретної служби виявили в кущах біля огорожі клубу невідомого чоловіка, який цілився в бік Трампа.

Після викриття та відкриття вогню з боку агентів підозрюваний втік на чорному позашляховику і пізніше був затриманий місцевими правоохоронцями в сусідньому окрузі Мартін. У кущах поліція виявила "штурмову гвинтівку типу АК-47" з оптичним прицілом і камерою GoPro. Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) заявило про можливий "замах на вбивство" Трампа та розпочало розслідування. Як повідомило CNN джерело в правоохоронних органах, розслідування ФБР вийшло на міжнародний рівень. 

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