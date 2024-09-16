Постріли біля гольф-клубу Трампа: ФБР розслідує як замах

Невідомий чоловік цілився в Трампа, коли той граф у гольф у Вест-Палм-Біч. Після виявлення агентом Секретної служби він спробував сховатися, залишивши в кущах автомат АК-47 і камеру GoPro.

Поблизу кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа у неділю, 15 вересня, сталася стрілянина, повідомив його передвиборчий штаб. Інцидент відбувся в у місті Вест-Палм-Біч, штат Флорида, коли Трамп грав у гольф у своєму клубі.

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) заявило про можливий "замах на вбивство" Трампа та розпочало розслідування. Як повідомляється, під час перевірки безпеки Агенти Секретної служби, які охороняють президентів США, кандидатів у президенти та інших високопосадовців у Сполучених Штатах, виявили в кущах біля огорожі клубу невідомого чоловіка, який цілився в бік Трампа, що грав на сусідній лунці.

Після того, як агенти відкрили вогонь по підозрюваному, він втік на чорному позашляховику і пізніше був затриманий місцевими правоохоронцями в сусідньому окрузі Мартін. За словами шерифа округу Ріка Бредшоу, арешту посприяв свідок інциденту, який сфотографував номерні знаки авто. Під час затримання підозрюваний поводив себе відносно спокійно, додав він. У кущах поліція виявила "штурмову гвинтівку типу АК-47" з оптичним прицілом і камерою GoPro.

Сам Трамп у своєму зверненні запевнив, що здоровий і перебуває в безпеці. "Поруч зі мною було чути постріли, але, перш ніж чутки почнуть виходити з-під контролю, я хотів би, щоб ви почули це першими: Я в безпеці і здоровий. Ніщо не зупинить мене. Я ніколи не здамся. Я завжди буду любити вас за вашу підтримку", - написав він у електронному листі до прихильників.

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс були проінформовані про те, що трапилося, і "з полегшенням дізналися, що він (Трамп - Ред.) у безпеці". "Насильству немає місця в Америці", - зазначила Гарріс, яка є кандидаткою на пост глави держави від Демократичної партії.

Липневий замах на Трампа

13 липня на Дональда Трампа було скоєно замах під час його виступу на передвиборчому мітингу в Батлері, штат Пенсильванія. Вогонь по політику відкрив 20-річний житель Пенсильванії. Експрезидента доправили в лікарню, де йому надали допомогу. Унаслідок стрілянини загинув 50-річний відвідувач мітингу, ще двоє людей були поранені. Нападника застрелили співробітники служб безпеки.

Читайте також: Трамп пообіцяв Києву покласти край війні - "силою і мудрістю"