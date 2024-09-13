Трамп відмовився від других дебатів з Гарріс

Кандидат у президенти США Дональд Трамп відмовився від других теледебатів з Камалою Гарріс. Трамп заявив, що в перших дебатах переміг він, а Гарріс "має зосередитися" на своїй роботі як віцепрезидентки.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відмовився від других теледебатів зі своєю суперницею від демократів Камалою Гарріс. Про це Трамп заявив у дописі, опублікованому в четвер, 12 вересня, у його соціальній мережі Truth Social.

Трамп порівняв Гарріс із "боксером, який програв бій" і нібито тому "хоче реваншу". "Опитування чітко показують, що я виграв дебати у товариша Камали Гарріс, радикального лівого кандидата від демократів", - заявив Трамп.

Далі у своєму дописі республіканець звинуватив чинного президента США Джо Байдена і віцепрезидентку Гарріс у тому, що вони "зруйнували" країну. "Мільйони злочинців і психічно хворих людей хлинули в США, абсолютно безконтрольно і неперевірено, а інфляція розорила наш середній клас", - стверджує Трамп.

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"Камала має зосередитися на тому, що вона мала зробити під час останнього майже чотирирічного періоду (президентства Джо Байдена - Ред.)". - написав Дональд Трамп. "Третіх дебатів не буде!", - підсумував він, маючи на увазі, що перші дебати він провів із Байденом, який був кандидатом від демократів, доки не знявся з виборів.

Гарріс заявила про готовність до нових дебатів

Камала Гарріс, виступаючи на мітингу незабаром після того, як Трамп опублікував свій допис, сказала: "Думаю, у нас є обов'язок перед виборцями провести ще одні дебати".

Перші дебати Трампа і Гарріс відбулися 10 вересня у прямому ефірі телеканала ABC. Їх дивилися понад 67 мільйонів людей. Проведені після дебатів опитування показують, що Гарріс виграла їх із невеликою перевагою. Тієї ж думки дотримуються багато експертів. Утім, наразі не зрозуміло, як це може вплинути на підсумки листопадових виборів, зазначають аналітики.

Кандидати у віце-президенти, демократ Тімоті Волз і республіканець Джеймс Девід Венс, домовилися, що дебати між ними відбудуться 1 жовтня.

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Гарріс випереджає Трампа в опитуванні Reuters/Ipsos

За даними опитування Reuters/Ipsos, проведеного напередодні, Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа з результатом 47 відсотків проти 42 відсотків.

Дводенне опитування показало, що серед зареєстрованих виборців Гарріс випереджає Трампа на п'ять відсоткових пунктів. У опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному 21-28 серпня, вона випереджала Трампа на чотири відсоткових пункти.

Серед виборців, які сказали, що чули хоча б щось про дебати у вівторок, 53 відсотки вказали, що перемогла Гарріс, 24 відсотки - що переміг Трамп. Решта сказали, що переможця не було або не відповіли на запитання.