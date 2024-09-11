Гарріс: якби Трамп був президентом, Путін би сидів у Києві

Кандидати у президенти США Трамп та Гарріс під час перших дебатів в ефірі телекомпанії ABC обговорили війну в Україні, міграцію, економічну політику та інші теми.

Кандидати в президенти США - республіканець Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка країни, представниця Демократичної партії Камала Гарріс - провели перші теледебати в рамках виборчих перегонів. Вони відбулися на майданчику телеканалу ABC у ніч проти середи, 11 вересня.

Міграційна політика, боротьба з безробіттям, інфляція та війна в Україні - ось лише деякі з тем, що викликали палкі суперечки кандидатів, під час яких вони не скупилися на взаємну критику і неодноразово звинувачували один одного у брехні.

Гарріс: Путін би з'їв Трампа на обід

Так, Дональд Трамп заявив, що Джо Байден "уявлення не має, як розмовляти (з президентом РФ Володимиром. - Ред.) Путіним" і як припинити війну в Україні. "І тепер у вас як результат мільйони загиблих, і ситуація лише погіршується", - зазначив Трамп. "Ви боретеся на виборах не проти Джо Байдена. Ви боретеся проти мене", - відповіла йому на це Гарріс.

Серед іншого, Трамп звинуватив Гарріс у тому, що за три дні до початку повномасштабного вторгнення РФ Ураїну вона нібито намагалася відмовити Путіна від цього, але зазнала невдачі. "Вони послали її домовлятися про мир, поки війна ще не почалася, - стверджував Трамп. - Через три дні він (Володимир Путін. - Ред.) вторгся в Україну, він почав війну, тому що все, що вони (неіснуюча переговорна делегація Гарріс - Ред.) говорили, було слабким і дурним".

Насправді Камала Гарріс ніколи не зустрічалася з Путіним особисто. Перед початком повномасштабної війни в Україні вона провела переговори з союзниками США, включно з президентом України Володимиром Зеленським, на Мюнхенській конференції з безпеки. Путіна на тій конференції не було.

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Дональд Трамп заявив, що на користь США - стимулювати початок мирних переговорів щодо України. "Ми повинні зупинити вбивства мільйонів людей", - наголосив він. Зазначимо, що цифра, наведена Трампом, не відповідає жодним офіційним даним про втрати у ході війни РФ проти України. Водночас Трамп двічі відмовився прямо відповідати на запитання про те, чи хоче він перемоги України.

Також Трамп дорікнув Джо Байдену, що йому нібито не вистачає сміливості наполягати на тому, щоб Європа платила за допомогу Україні в тому ж обсязі, що й США. За словами Трампа, США витратили на Україну за час війни 250 мільярдів доларів, хоча, за даними Пентагона, американська військова допомога Києву наразі становить 56 мільярдів.

Своєю чергою Камала Гарріс вказала, що важливо розуміти, "чому наші союзники з Європи та НАТО настільки вдячні нам (американцям - Ред.), що ви вже не президент".

Вона звинуватила Трампа в тому, що він "здався б за 24 години", а "Путін уже сидів у Києві, поглядаючи на Європу, починаючи з Польщі". "Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід, навіть не закушуючи", - сказала кандидатка від демократів.

Економічна політика США

За словами Гарріс, Трамп залишив їй і чинному главі США Джо Байдену "найгірше безробіття з часів Великої депресії". До того ж, експрезидент несе відповідальність за "найстрашнішу пандемію століття" та "найсерйознішу атаку на нашу демократію з часів громадянської війни", заявила Гарріс. За оцінкою агентства dpa, в останньому Камала Гарріс мала на увазі штурм будівлі Конгресу США прихильниками Трампа, які вважали, що у того вкрали перемогу на виборах 2020 року.

Коментуючи поточну економічну ситуацію в США, Камала Гарріс заявила, що їй і Байдену доводиться наводити лад після залишеного адміністрацією Трампа хаосу.

Трамп натомість назвав свою суперницю в боротьбі за президентське крісло "марксисткою", яка пройшла "хороше навчання" у свого батька - "професора-марксиста". Батько Камали Гарріс - Дональд Гарріс - до виходу на пенсію був професором економіки у Стенфордському університеті.

Сама Камала Гарріс, на думку Трампа, не має власного плану дій.

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Своєю чергою Гарріс заявила, що пропозиція Трампа запровадити тарифи на весь імпорт у розмірі до 20 відсотків - це "податок на товари повсякденного попиту, на які ви покладаєтеся, щоби прожити місяць".

"Водночас Гарріс не згадала про те, що при ній президент Джо Байден запровадив високі тарифи, переважно на китайський імпорт, - коментує дебати телеканал CNN на своєму сайті. - У травні адміністрація запровадила нові тарифи на китайський імпорт - від 100 відсотків на електромобілі, 50 відсотків на компоненти для установок для вироблення сонячної енергії та 25 відсотків в інших сферах - вони будуть вводитися протягом наступних двох років”.

За заявою Гарріс, економісти вважають, що її план призведе до зростання економіки, а план Трампа - до її скорочення. І дійсно: аналітики з компанії Goldman Sachs підрахували, що економічна політика Трампа - особливо в галузі торгівлі - призведе до невеликого скорочення американської економіки у 2025 році. Навпаки, пропозиції Гарріс щодо економічної політики призведуть до незначного зростання економіки наступного року, нагадує CNN.

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Питання міграції

В ході розмови про міграцію Трамп заявив, що через нелегальних мігрантів у США нібито погіршилася ситуація з безпекою. Провину за це він поклав на адміністрацію Байдена й Гарріс, стверджуючи, що вони впустили до країни "мільйони мігрантів та злочинців".

"У нас з'явилася нова форма злочинності, вона називається злочинністю мігрантів, і вона набуває таких масштабів, про які ніхто не міг і подумати", - заявив Трамп. На його переконання, США потрібен сильний кордон.

Своєю чергою, Гарріс дорікнула Трампа, що той завадив ухваленню законопроєкту, який би дозволив укомплектувати прикордонну службу додатковим персоналом для переслідування транснаціональних злочинних організацій, які торгують зброєю, наркотиками та людьми. "США потрібен лідер, який шукає рішення і займається проблемами. Проте Трамп вважає за краще використовувати проблеми у своїх цілях, замість того, щоб їх вирішувати", - сказала Гарріс.