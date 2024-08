Селін Діон проти використання її музики в кампанії Трампа

Канадська співачка Селін Діон відмовилась дозволити використання своєї музики в передвиборній кампанії кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.

10 серпня вона заявила в соціальній мережі X, що використання її пісні My Heart Will Go On на мітингу в штаті Монтана було несанкціонованим. Діон наголосила, що не підтримує використання своєї музики в такому контексті. Її менеджмент та звукозаписна компанія Sony Music Canada дізналися про це лише після того, як пісню й відео використали на заході Трампа ввечері 9 серпня.

У своєму пості в соцмережі офіційні представники співачки, крім іншого відзначили, що здивовані вибором пісні, яка є саундтреком до фільму-катастрофи "Титанік".

На подібних політичних заходах музика часто використовується перед виступами політиків, щоб зробити очікування для їхніх прихильників приємнішим. Проте випадки, коли музиканти забороняють використання своїх творів у виборчих кампаніях, трапляються досить часто, нагадує Deutschlandfunk.

Демократка Камала Гарріс, опонентка Трампа на виборах президента США, використовує музику американської суперзірки Бейонсе у своїй передвиборній кампанії. Наприклад, у її першому рекламному ролику та на передвиборних заходах часто лунає пісня Freedom.

Всесвітньо відома співачка Селін Діон, попри важку хворобу, нещодавно виступила на відкритті Олімпійських ігор у Парижі після довгої паузи в кар'єрі.