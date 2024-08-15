Трампа, Байдена і Гарріс атакували іранські хакери - Google

Десяток людей, пов'язаних з Джо Байденом, Дональдом Трампом та Камалою Гарріс, стали об'єктами фішингових атак, вчинених хакерами з Ірану, заявили в Google.

Об'єктами тривалої фішингової атаки, вчиненої хакерами з Ірану, стали близько десяти людей, пов'язаних з президентом США Джо Байденом, віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім президентом Дональдом Трампом, а також пов'язаних з їхніми президентськими кампаніями. Про це у середу, 14 серпня, повідомило видання Axios з посиланням на звіт Google.

До цього часу жодна зі сторонніх організацій не підтверджувала нещодавню заяву штабу Трампа про те, що Іран завдяки хакерській атаці отримав доступ до інформації з його ресурсів. Сам Трамп заявляв, що Іран зламав один із сайтів та зміг отримати лише загальнодоступну інформацію.

Принаймні одна атака була успішною

Як стверджує Google, хакерська група іранського уряду APT42, також відома як Charming Kitten та Mint Sandstorm, у травні та червні атакувала близько десятка людей. Хакери передусім атакували особисті електронні скриньки цих людей у різних поштових провайдерів. Принаймні одна з цих атак - щодо відомого політичного консультанта - була успішною.

Втім, Google не підтвердив, що саме таким чином анонімне джерело злило в Politico, Washington Post і New York Times нібито автентичні документи, викрадені у штабу Трампа.

Днями ФБР США заявило, що активно розслідує повідомлення про те, що Іран вдало атакував ресурси передвиборчого штабу Трампа. Минулого тижня компанія Microsoft також заявила, що високопоставлений посадовець президентської кампанії став об'єктом фішингової атаки.

Цього тижня колишній консультант Трампа Роджер Стоун повідомив Wall Street Journal, що хакери зламали його особисту електронну скриньку, щоб надсилати шкідливі електронні посилання посадовцям передвиборчого штабу Трампа.

Іран все ще намагається зламати скриньки, пов'язані з Байденом, Трампом і Гарріс

Окрім цього, у звіті Google повідомляється, що іранські хакери вдаються до нових спроб зламати особисті олікові записи електронної пошти, пов'язані з Байденом, Трампом і Гарріс.

Відома тактика APT42 включає в себе вбудовування шкідливих посилань як в тіло електронних листів, так і в безпечні на вигляд PDF-вкладення, що ускладнює для користувачів їхнє виявлення.

Відомо, що ця хакерська група також взаємодіє з об'єктами на платформах зашифрованих повідомлень, як-от Signal і WhatsApp, щоб втертися в довіру, пише видання.