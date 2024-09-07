Справа порнозірки: суд відклав оголошення покарання Трампу

Суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Хуан Мерчан ухвалив ввечері п’ятниці, 6 вересня, рішення про повторне перенесення оголошення вироку у частині призначення покарання експрезиденту Сполучених Штатів Дональду Трампу в кримінальній справі про незаконні виплати порноакторці Стормі Деніелс. Згідно з рішенням суду ухвалення вироку, раніше заплановане на 18 вересня, тепер призначено на 26 листопада, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на матеріали суду.

Суддя Мерчан пояснив своє нинішнє рішення так: "Ця справа є унікальною і займає унікальне місце в історії цього народу". Оголошення вироку відкладено "для того, щоб уникнути будь-якої видимості, якою б необґрунтованою вона не була, що судовий процес вплинув або намагався вплинути на майбутні президентські вибори, на яких підсудний є кандидатом", наголосив судочинець. За його словами, суд є справедливою, неупередженою і аполітичною установою, тож не має бути жодних підозр, що суд ухвалює рішення з метою зашкодити або допомогти комусь у політичному плані, зазначив Мерчан.

Значна перемога для Трампа

Раніше саме Трамп і його захист наполягали на перенесенні дати ухвалення вироку на період після проведення запланованих на 5 листопада виборів президента Сполучених Штатів. Одним з аргументів Трампа та його команди було те, що цей вердикт міг зашкодити йому, негативно позначившись на електоральній підтримці. Тож це рішення суду є важливою перемогою для Трампа, пише dpa.

Крім того, адвокати Трампа наполягали раніше, що їм потрібно більше часу, щоб вивчити, як на процес може вплинути ухвалена Верховним судом США постанова про частковий імунітет Трампа від судового переслідування в справі про штурм Капітолія в січні 2021 року.

Частковий імунітет Трампа

Нагадаємо, що 1 липня Верховний суд США, в якому шість з дев'яти суддів - консерватори, призначені республіканцями, постановив, що Трамп має абсолютний імунітет, коли йдеться про дії, вчинені ним у межах його конституційних повноважень, але що захист не поширюється на його вчинки, вчинені "неофіційно" - як приватної особи. Розділяти дії Трампа як офіційної та неофіційної особи Верховний суд делегував суду нижчої інстанції.

Сам Трамп назвав тодішнє рішення Верховного суду "великою перемогою для Конституції та демократії". Ця постанова дає йому ще одну важливу відстрочку, оскільки означає, що процес у федеральному суді у Вашингтоні в справі про спроби маніпуляції на останніх президентських виборах не відбудеться до виборів президента США, що призначені на 5 листопада.

Згодом, 15 липня Окружний суд Південного округу штату Флорида у США закрив кримінальну справу щодо колишнього президента Дональда Трампа про неналежне поводження з секретними документами.

Справа про виплати Трампа порноакторці

30 травня Суд присяжних у Нью-Йорку вперше в історії США ухвалив обвинувальний вердикт у кримінальній справі проти експрезидента країни. 12 присяжних визнали Трампа винним у фальсифікації ділових документів для приховування виплат колишній порноактрисі Стормі Деніелс, яка погрожувала розголосити їхній зв'язок. Це могло б призвести до поразки Трампа на виборах у 2016 році.

Трамп визнаний винним за всіма 34 пунктами обвинувачення. Кожен із 34 випадків фальсифікації звітності може бути покараний тюремним ув'язненням строком до чотирьох років - у сумі це становитиме 136 років.

Адвокати Трампа стверджували, що рішення Верховного суду від 1 липня може призвести до перегляду цієї справи. Уже 2 липня суддя Хуан Мерчан переніс з 11 липня найраніше на 18 вересня оголошення вироку в цій справі.