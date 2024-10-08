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Розвідка США: Росія хоче перемоги Трампа, Іран - Гарріс

Дмитро Шварц
8 жовтня 2024 р.

Російські та іранські інтереси щодо переможця президентських виборів у США кардинально відрізняються, пише Voice of America з посиланням на доповідь американської розвідки.

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Дональд Трамп і Камала Гарріс під час дебатів у вересні 2024 року
Дональд Трамп і Камала Гарріс - кандидати в президенти США від Республіканської та Демократичної партійФото: Alex Wong/Getty Images

Інтереси Росії та Ірану щодо переможця президентських виборів у США кардинально відрізняються, повідомило 7 жовтня видання Voice of America ("Голос Америки") з посиланням на доповідь американської розвідки.

У доповіді йдеться, що Росія "продовжує проводити кампанії впливу, спрямовані на підвищення шансів колишнього президента США та кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа, одночасно намагаючись зашкодити кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс".

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Зусилля Ірану , за даними американських спецслужб, "залишаються зосередженими на тому, щоб допомогти Гарріс, завдавши шкоди Трампу".

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Розвідка: Росія не хоче проукраїнських політиків у США

Китай, за даними розвідки США, поки зосередився на виборах до Конгресу, штатів і місцевих органів влади, особливо на тих представниках, які висловлюють підтримку Тайваню. 

В американській розвідці також попередили, що до схожої кампанії приєдналися Росія та Куба.

"Москва використовує широке коло суб'єктів впливу, намагаючись вплинути на перегони до Конгресу, зокрема, щоб заохотити американську громадськість виступати проти проукраїнської політики та політиків", - заявив неназваний розвідник.

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