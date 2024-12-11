Британія успішно випробувала нову лазерну зброю проти БпЛА

У Лондоні повідомили про успішне збиття безпілотників новою лазерною зброєю. У міноборони Великобританії покладають великі надії на новий вид озброєнь. Раніше згадувалося про передачу подібних систем Україні.

Уперше британським військовим вдалося успішно застосувати під час навчань високоенергетичну лазерну установку проти безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Як повідомило в середу, 11 грудня, міністерство оборони Великобританії, бойове випробування проводили на полігоні у Вельсі.

Систему вдалося інтегрувати в бронемашину Wolfhound. Під час навчань артилеристам вдалося відстежити й збити кілька дронів, застосувавши потужний інфрачервоний лазер.

У міноборони наголошують, що такі "новаторські технології" демонструють прагнення Британії залишатися в авангарді щодо військових інновацій. "Успішне випробування цієї лазерної системи озброєння є значним кроком вперед у розвитку наших можливих майбутніх оборонних можливостей", - ідеться в повідомленні.

Лазерна установка була розроблена у співпраці департаменту британського міноборони з питань оборонного обладнання та підтримки (DE&S) і Оборонної науково-технологічної лабораторії (Dstl), а також консорціумом компаній під керівництвом Raytheon UK.

У Британії обіцяли передати Україні лазерну зброю

У січні повідомлялося про перше успішне випробування лазерної системи DragonFire ("Вогонь дракона") британськими військами, однак тоді йшлося не про протидію дронам.

У квітні на той час міністр оборони Британії Грант Шаппс заявляв, що Британія вивчає, чи зможе вона надіслати прототипи лазерної зброї в Україну раніше 2027 року, навіть якщо вони "не будуть на 100 відсотків вдосконалені". Йшлося саме про лазерні установки DragonFire.

Переваги лазерних установок - це невидима і безшумна зброя спрямованої енергії дальньої дії, що може вражати цілі зі швидкістю світла. Для удару застосовується інтенсивний промінь, який спроможний перетворити поверхню металу на плазму і може за лічені секунди пропалити листовий метал, фюзеляж і зброю, що зрештою призводить до руйнування конструкції.

Крім того, у Лондоні наголошують, що однією з найбільших переваг лазерної зброї є відсутність потреби в боєприпасах, оскільки ці системи можна застосовувати практично безкінечно.