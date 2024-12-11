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КонфліктиВеликобританія

Британія успішно випробувала нову лазерну зброю проти БпЛА

Валерій Сааков
11 грудня 2024 р.

У Лондоні повідомили про успішне збиття безпілотників новою лазерною зброєю. У міноборони Великобританії покладають великі надії на новий вид озброєнь. Раніше згадувалося про передачу подібних систем Україні.

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Британська лазерна система DragonFire ("Вогонь дракона")
Британська лазерна система DragonFire (ілюстративне фото)Фото: Dstl/Zuma/IMAGO

Уперше британським військовим вдалося успішно застосувати під час навчань високоенергетичну лазерну установку проти безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Як повідомило в середу, 11 грудня, міністерство оборони Великобританії, бойове випробування проводили на полігоні у Вельсі.

Систему вдалося інтегрувати в бронемашину Wolfhound. Під час навчань артилеристам вдалося відстежити й збити кілька дронів, застосувавши потужний інфрачервоний лазер.

У міноборони наголошують, що такі "новаторські технології" демонструють прагнення Британії залишатися в авангарді щодо військових інновацій. "Успішне випробування цієї лазерної системи озброєння є значним кроком вперед у розвитку наших можливих майбутніх оборонних можливостей", - ідеться в повідомленні.

Лазерна установка була розроблена у співпраці департаменту британського міноборони з питань оборонного обладнання та підтримки (DE&S) і Оборонної науково-технологічної лабораторії (Dstl), а також консорціумом компаній під керівництвом Raytheon UK. 

У Британії обіцяли передати Україні лазерну зброю

У січні повідомлялося про перше успішне випробування лазерної системи DragonFire ("Вогонь дракона") британськими військами, однак тоді йшлося не про протидію дронам.

У квітні на той час міністр оборони Британії Грант Шаппс заявляв, що Британія вивчає, чи зможе вона надіслати прототипи лазерної зброї в Україну раніше 2027 року, навіть якщо вони "не будуть на 100 відсотків вдосконалені". Йшлося саме про лазерні установки DragonFire.

Переваги лазерних установок - це невидима і безшумна зброя спрямованої енергії дальньої дії, що може вражати цілі зі швидкістю світла. Для удару застосовується інтенсивний промінь, який спроможний перетворити поверхню металу на плазму і може за лічені секунди пропалити листовий метал, фюзеляж і зброю, що зрештою призводить до руйнування конструкції.

Крім того, у Лондоні наголошують, що однією з найбільших переваг лазерної зброї є відсутність потреби в боєприпасах, оскільки ці системи можна застосовувати практично безкінечно.

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