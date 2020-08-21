Палаци Ердогана на бюджетні гроші: що будує президент Туреччини

Уже майже два роки Туреччина перебуває у глибокій економічній і фінансовій кризі. Курс національної валюти - ліри - падає. Рівень безробіття, особливо серед молоді, високий. Ускладнюють ситуацію і наслідки пандемії коронавірусу. Дуже сильно постраждала від них туристична галузь - одна з найбільш прибуткових і важливих для економіки Туреччини.

У цей непростий час жителі Туреччини змушені тугіше затягувати паски або виїжджати з країни у пошуках кращої перспективи. Цей шлях довелося вибрати вже багатьом молодим людям. Але замість того, щоб шукати вихід зі складної ситуації, президент країни Реджеп Тайіп Ердоган один за іншим починає великі будівельні проєкти.

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Навіщо Ердоган будує ще один палац

Попри критику з боку опозиції, Ердоган вкладає мільйони в будівництво низки спірних об'єктів, один з яких - палац на березі озера Ван. Будівля має нагадувати палац сельджукського правителя Кей-Кубада I, побудований в ХІІІ столітті.

За офіційними даними, палац буде зведений на тому ж місці, де сельджукський султан Алп-Арслан розбив свій намет після перемоги над армією Візантії. Ця битва отримала назву Битва біля Манцикерта і сталася у 1071 році. Тому житлова площа палацу, який будує Ердоган, становитиме тисячу сімдесят один квадратний метр. Турецькі ЗМІ повідомляють, що будівництво цього палацу вже обійшлося у понад 14 мільйонів євро, при цьому турецький уряд спочатку називав іншу цифру - 3,5 мільйона євро. Керівник фірми, яка займається будівництвом цього об'єкту, за даними ЗМІ, - друг Ердогана зі шкільних часів.

Будівля резиденції Ердогана в Анкарі

Реалізацію цього проєкту зупинили у липні 2019 року за рішенням Конституційного суду Туреччини, оскільки палац перекрив би доступ для населення до берега озера. Але уряд країни, змінивши закон, фактично скасував рішення суду. "Палац буде побудований", - заявив тоді Ердоган своїм критикам. В кінці серпня він виголосив на березі озера Ван урочисту промову, присвячену битві біля Манцикерта. Потім він символічно поклав початок будівництва палацу.

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За що критикують Ердогана

"Через жадібність однієї людини, яка хоче отримати вигоду, берег озера Ван принесено в жертву, - критикує Ердогана політик з опозиційної Народно-республіканської партії Гюлізар Біджер Караджа. - У той час, як жителі нашої країни борються з наслідками кризи, Ердоган будує один палац за іншим".

Тут, поблизу Мармариса, буде зведено літню резиденцію Ердогана

Але на таку критику в партії Ердогана наводять свої аргументи. "Для нас це будівництво - обитель для всієї нації", - говорить віце-голова правлячої Партії справедливості і розвитку Джахіт Езкан.

Крім палацу на березі озера Ван, Ердоган будує літню резиденцію в бухті Оклук, поруч з містом Мармарис на березі Середземного моря. І цей будівельний об'єкт, згідно з турецькими ЗМІ, дуже дорогий і може завдати шкоди довкіллю. До сьогоднішнього дня зведення будівлі, що складається з 300 кімнат, обійшлося бюджету в 37 мільйонів ​​євро. Щоб розчистити майданчик для фундаменту будівлі, були знищені 50 тисяч дерев.

Це вже третій палац, який Ердоган зводить на гроші платників податків. У 2014 році він переїхав в свою гігантську резиденцію в Анкарі. Через великі витрати на її будівництво, що коштувало пів мільярда євро, а також через те, що вона була споруджена всередині заповідної зони, опозиція вже тоді жорстко критикувала Ердогана, але обурені доводи не були почуті.

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Зараз Ердогана критикують ще й тому, що у своєму тлумаченні історії він дедалі звеличує заслуги Османської імперії, а не Турецької республіки і її засновника Ататюрка. Три розкішних палаци Ердогана і багато інших дрібніших проєктів останніх років відрізняються від типових монументальних будівель часів заснування республіки в 1923 році, але дуже нагадують про сельджуксько-османське минуле турків.