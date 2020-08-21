 Палаци Ердогана на бюджетні гроші: що будує президент Туреччини | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.09.2020

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Європа

Палаци Ердогана на бюджетні гроші: що будує президент Туреччини

Поки жителі Туреччини борються з наслідками пандемії і кризи, Ердоган будує палаци на гроші платників податків. Про що саме йдеться? DW про три спірні проєкти.

Реджеп Таїп Ердоган у своєму палаці

Реджеп Таїп Ердоган у своєму палаці

Уже майже два роки Туреччина перебуває у глибокій економічній і фінансовій кризі. Курс національної валюти - ліри - падає. Рівень безробіття, особливо серед молоді, високий. Ускладнюють ситуацію і наслідки пандемії коронавірусу. Дуже сильно постраждала від них туристична галузь - одна з найбільш прибуткових і важливих для економіки Туреччини.

У цей непростий час жителі Туреччини змушені тугіше затягувати паски або виїжджати з країни у пошуках кращої перспективи. Цей шлях довелося вибрати вже багатьом молодим людям. Але замість того, щоб шукати вихід зі складної ситуації, президент країни Реджеп Тайіп Ердоган один за іншим починає великі будівельні проєкти.

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Навіщо Ердоган будує ще один палац

Попри критику з боку опозиції, Ердоган вкладає мільйони в будівництво низки спірних об'єктів, один з яких - палац на березі озера Ван. Будівля має нагадувати палац сельджукського правителя Кей-Кубада I, побудований в ХІІІ столітті.

За офіційними даними, палац буде зведений на тому ж місці, де сельджукський султан Алп-Арслан розбив свій намет після перемоги над армією Візантії. Ця битва отримала назву Битва біля Манцикерта і сталася у 1071 році. Тому житлова площа палацу, який будує Ердоган, становитиме тисячу сімдесят один квадратний метр. Турецькі ЗМІ повідомляють, що будівництво цього палацу вже обійшлося у понад 14 мільйонів євро, при цьому турецький уряд спочатку називав іншу цифру - 3,5 мільйона євро. Керівник фірми, яка займається будівництвом цього об'єкту, за даними ЗМІ, - друг Ердогана зі шкільних часів.

Будівля резиденції Ердогана в Анкарі

Будівля резиденції Ердогана в Анкарі

Реалізацію цього проєкту зупинили у липні 2019 року за рішенням Конституційного суду Туреччини, оскільки палац перекрив би доступ для населення до берега озера. Але уряд країни, змінивши закон, фактично скасував рішення суду. "Палац буде побудований", - заявив тоді Ердоган своїм критикам. В кінці серпня він виголосив на березі озера Ван урочисту промову, присвячену битві біля Манцикерта. Потім він символічно поклав початок будівництва палацу.

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За що критикують Ердогана

"Через жадібність однієї людини, яка хоче отримати вигоду, берег озера Ван принесено в жертву, - критикує Ердогана політик з опозиційної Народно-республіканської партії Гюлізар Біджер Караджа. - У той час, як жителі нашої країни борються з наслідками кризи, Ердоган будує один палац за іншим".

Тут, поблизу Мармариса, буде зведено літню резиденцію Ердогана

Тут, поблизу Мармариса, буде зведено літню резиденцію Ердогана

Але на таку критику в партії Ердогана наводять свої аргументи. "Для нас це будівництво - обитель для всієї нації", - говорить віце-голова правлячої Партії справедливості і розвитку Джахіт Езкан.

Крім палацу на березі озера Ван, Ердоган будує літню резиденцію в бухті Оклук, поруч з містом Мармарис на березі Середземного моря. І цей будівельний об'єкт, згідно з турецькими ЗМІ, дуже дорогий і може завдати шкоди довкіллю. До сьогоднішнього дня зведення будівлі, що складається з 300 кімнат, обійшлося бюджету в 37 мільйонів ​​євро. Щоб розчистити майданчик для фундаменту будівлі, були знищені 50 тисяч дерев.

Це вже третій палац, який Ердоган зводить на гроші платників податків. У 2014 році він переїхав в свою гігантську резиденцію в Анкарі. Через великі витрати на її будівництво, що коштувало пів мільярда євро, а також через те, що вона була споруджена всередині заповідної зони, опозиція вже тоді жорстко критикувала Ердогана, але обурені доводи не були почуті.

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Зараз Ердогана критикують ще й тому, що у своєму тлумаченні історії він дедалі звеличує заслуги Османської імперії, а не Турецької республіки і її засновника Ататюрка. Три розкішних палаци Ердогана і багато інших дрібніших проєктів останніх років відрізняються від типових монументальних будівель часів заснування республіки в 1923 році, але дуже нагадують про сельджуксько-османське минуле турків.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Palast des Volkes Rumänien

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    Палац страченого диктатора

    Ця будівля-монстр до сьогодні стоїть в столиці Румунії Бухаресті. Це друга за величиною будівля у світі після Пентагону (штаб-квартири Міноборони США). Його площа - 265 тисяч квадратних метрів. Ідея будівництва прийшла колишньому диктатору Ніколае Чаушеску під час візиту до Північної Кореї у 1984 році. Зведення будинку коштувало мільярди доларів. Заради цього знесені були цілі кварталів міста.

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    Президент у незаконній будівлі?

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган переїжджає у свою нову штаб-квартиру в Анкарі, так званий "Білий палац". Величезний комплекс будівель має тисячу кімнат. У цьому палаці не обійшлось без конференц-залів, захищених від прослуховувань, та бункерів, які можуть витримати ядерну атаку. Утім, критики називають цю державну будівлю протизаконною, нагадуючи, що її звели попри рішення суду.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Ak Orda Palast in Kasachstan

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Нафтодоларова розкіш

    Вночі урядові будівлі столиці Казахстану постійно змінюють свій колір. Президентський палац видається при цьому кричущою копією Білого дому у Вашингтоні. Нурсултан Назарбаєв почав керувати країною ще за радянських часів. Говорять, що його родина володіє сімома мільярдами доларів. Казахстан - країна, багата на сировинні корисні копалини.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Kasachstan

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Манія величі по-туркменськи

    В цьому палаці в Ашхабаді проживає туркменський президент Гурбангули Бердимухамедов. Він був особистим лікарем засновника держави Сапармурата Ніязова, який сам проголосив себе батьком усіх туркменів (Туркменбаші). Коли Ніязов помер в 2006 році, Бердимухамедов став його наступником. Новий президент, як і його попередник, працює над культом своєї особи під золотим куполом чудового палацу.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Janukowitsch Palast Ukraine

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Феодальні володіння під Києвом

    Цю елітну резиденцію у Межигір’ї неподалік від Києва побудував колишній президент України Віктор Янукович. Після його втечі в лютому 2014 в Росію громадські активісти опублікували в інтернеті документи, які були знайдені на дні Київського моря. Коли Януковича у 2010 обрали президентом, одним із перших його кроків стало розпорядження придбати люстру для резиденції вартістю у вісім мільйонів євро.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Janukowitsch Palast Ukraine

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Безмежний блиск

    Так виглядали апартаменти українського екс-президента: багато золота, блиску і несмаку. Януковича звинувачують у корупції та панибратстві. Він привласнив собі сотні мільйонів євро. Його сини Віктор та Олександр також зуміли заробити чималі статки завдяки своєму батькові.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Elysee Palast Frankreich

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Монархічна пишність в Парижі

    Чимало пафосу і в оточенні тих, хто працює в президентській резиденції на Сені. Ось, наприклад, вид на письмовий стіл президента Франції. У Парижі представники влади працюють ніби в музеях. Єлисейський палац переповнений історичними творами мистецтва та раритетними меблями. Бетонні стіни - тільки у підвалі, де за товстими сталевими дверима ховається командний центр управління ядерною зброєю.

  • Bildergalerie Protzbauten der Diktatoren

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Оманлива скромність в Багдаді

    Порівняно з іншими президентськими резиденціями палац колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна в Багдаді, принаймні ззовні, видається майже непомітним і досить скромним.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Grüner Palast Iran

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Перська пишність

    До будівельного комплексу Саадабад на північному сході іранської столиці Тегерана належать аж 18 палаців. У 1920-ті роки шах Реза Пехлеві захотів розширити комплекс у кілька разів. Приміщення почали використовувати як у службових цілях, так і як житло. Так званий "зелений палац" служив шаху та його дружині Сораї літньою резиденцією.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Katar

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Чудовий палац в Досі

    У цьому палаці проживає емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані. Він відкрив двері країни на Захід та заснував 1996 року англомовний телеканал Al Jazeera. Тоді Катар заявив про себе на зовнішньополітичній арені. Та з часом емір знову опинився в ізоляції, зокрема, через свою підтримку єгипетського руху "Брати-мусульмани". Катар підозрюють також у фінансуванні терористичних груп.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Ghana

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Палац в Аккрі

    В цьому розкішному палаці розташована резиденція ганського глави держави. Гана є передовим прикладом стабільності Африки та економічного прогресу. Країна досить добре заробляє на експорті какао і золота. Тим не менш, майже половина з 23 мільйонів населення Гани й досі проживає в бідності. Це пов'язують, зокрема, з корупцією в попередньому уряді країни.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Mexiko

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Вражаюче мистецтво

    У багатьох владних установах по всьому світу можна насолоджуватися незрівнянними творами мистецтва. Ось тут, у президентському палаці в Мехіко, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр милується однією з картин на стіні.

  • Bildergalerie Präsidentenpaläste Schloss Bellevue Deutschland

    Політична розкіш: Палаци президентів та монархів світу

    Замок для громадян

    Палац Бельвю в Берліні - офіційна резиденція німецького федерального президента. Бездоганна біла будівля у неокласичному стилі розміщена на річці Шпрее. Двоповерховий комплекс був побудований за ескізами архітектора Філіппа Даніеля Боуманна в 1786 році. Будівля служила приватною резиденцією Фердинанда Пруського. У саду палацу проходять літні вечірки, які дуже популярні серед відвідувачів.

    Автор: Івета Ондрускова, Вікторія Білаш


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Реджеп Таїп Ердоган у своєму палаці

Палаци на бюджетні гроші: що будує Ердоган

Поки жителі Туреччини борються з наслідками пандемії і кризи, Ердоган будує палаци на гроші платників податків.  

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