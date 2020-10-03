 Туреччина й Азербайджан проводять спільні військові навчання | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2021

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Новини

Туреччина й Азербайджан проводять спільні військові навчання

Спільні військові навчання Туреччини та Азербайджану почалися в Баку. У навчаннях задіяні танки, вертольоти та безпілотники.

Азербайджанська військова техніка на параді в Баку

Азербайджанська військова техніка на параді в Баку (фото з архіву)

Туреччина та Азербайджан почали в понеділок, 28 червня, спільні військові навчання в Баку, повідомляє агентство Reuters з посиланням на азербайджанське міністерство оборони.

У навчаннях задіяні танки, вертольоти та безпілотники, а метою маневрів є покращення оперативної взаємодії азербайджанських та турецьких військових, йдеться в заяві міноборони Азербайджану. Раніше в червні країни уклали угоду про посилення співпраці в військовій сфері.

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Навчання під назвою "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2021" триватимуть до 30 червня. В них беруть участь до 600 військовослужбовців, приблизно 40 танків та бронетранспортерів, а також сім вертольотів.

Нагадаємо, що в 2020 році Туреччина підтримала Азербайджан в конфлікті навколо Нагірного Карабаху, внаслідок якого Баку повернув значну частину втрачених ще в 1990-х територій.

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