Перемир'я у Нагірному Карабаху контролюють Росія і Туреччина

Турецькі військові прибули в Азербайджан для роботи у спільному російсько-турецькому центрі моніторингу перемир'я у Нагірному Карабаху. Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар. Центр розпочав роботу у суботу, 30 січня.

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За даними міністерства оборони Туреччини, у центрі служитимуть по 60 військових з Росії та Туреччини. Створення центру моніторингу перемир'я є складовою угоди, укладеної президентами Росії, Азербайджану та прем'єр-міністра Вірменії.

Загострення конфлікту в Нагірному Карабаху

Конфлікт між Азербайджаном з одного боку і Вірменією та армією самопроголошеної НКР - з іншого загострився влітку 2020 року. Наприкінці вересня в регіоні розпочалися масштабні бойові дії. За офіційними даними, під час конфлікту з обох сторін загинули близько 4,7 тисячі осіб. 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Росії й Азербайджану Володимир Путін та Ільхам Алієв підписали заяву про повне припинення вогню і всіх бойових дій у Нагірному Карабаху з 10 листопада.

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Згідно з цим документом, війська Азербайджану і Вірменії залишаться на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, розмістяться російські миротворці. Транспортне сполучення в регіоні контролюватиме Прикордонна служба ФСБ Росії.

Ця угода викликала хвилю протестів у Вірменії, де опозиція звинувачує Пашиняна в "зраді" й вимагає його негайної відставки.

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