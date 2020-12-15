У Вірменії розпочалася триденна жалоба за загиблими у війні в Нагірному Карабаху

У Вірменії розпочалася триденна загальнонаціональна жалоба за загиблими під час бойових дій в Нагірному Карабаху. У суботу, 19 грудня, через 40 днів після завершення бойових дій у Єревані відбувається жалобна хода від площі Республіки до військового кладовища "Ераблур". Цю ходу очолює прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Кілька тисяч людей, серед яких родичі загиблих у карабахській війні, протестували проти допуску Пашиняна до цвинтаря. Прохід глави вірменського уряду до місця проведення жалобних заходів забезпечувались силами поліції, повідомляє інформагентство "Інтерфакс".

Матері загиблих у Нагірному Карабаху вірменських військових напередодні у пресі попереджали, що не допустять Пашиняна до кладовища, оскільки "вважають його головним винуватцем поразки у війні, закидають йому недолуге керівництво та загибель їхніх дітей",

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Пашинян у телезверненні з нагоди триденної жалоби напередодні заявив, що те, що відбулось у Карабаху, "не могло бути наслідком помилок однієї людини чи кількох, одного року чи кількох". "Ми припускались помилок протягом багатьох років, вони мали системний характер", - зазначив він і додав, що обставини війни мають бути вивчені, а винуватці за конкретними епізодами мають бути виявлені і притягнені до відповідальності.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Військовий конфлікт за спірні території у Нагірному Карабаху, які за міжнародним правом є частиною Азербайджану, але з 1990-х років перебували під фактичним контролем Вірменії, загострився влітку 2020 року. Наприкінці вересня перейшов у фазу масштабних воєнних дій між Азербайджаном з одного боку й Вірменією та армією самопроголошеної "Нагірно-Карабаської республіки" - з іншого.

Бої тривали шість тижнів, а 9 листопада за участю Росії Вірменія і Азербайджан уклали мирну угоду, за якою Баку отримує контроль над трьома районами регіону: Агдамським на сході, а також Кельбаджарським і Лачинським на заході.

Згідно з цим документом, війська Азербайджану і Вірменії залишатимуться на займаних ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, розміщуються російські миротворці. Транспортне сполучення в регіоні контролює Прикордонна служба ФСБ Росії.

За час війни військові втрати обох сторін перевищили п'ять тисяч осіб.