Вірменська опозиція вимагає відставки Пашиняна у найближчі дні

У центрі столиці Вірменії Єревані в суботу, 5 грудня, відбулася найбільша акція протесту проти підписаної із Азербайджаном угоди про припинення вогню у Нагірному Карабаху. Учасники мітингу також вимагали відставки прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна.

За даними інформагентства AFP, у мітингу взяли участь близько десяти тисяч осіб. Агентство dpa оцінює кількість учасників акції протесту в 15 тисяч людей, а агенція "Інтерфакс" повідомляє, що на вулиці Єревана вийшли декілька десятків тисяч протестувальників.

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Учасники акції протесту зібралися у центрі столиці на площі Свободи. Вони скандували гасла: "Нікол, ти зрадник", "Вірменія без Нікола" і "Нікол, йди". Після мітингу протестувальники попрямували до будинку Пашиняна. Як заявив один з представників опозиції, "ми йдемо ходою до урядових дач, щоб особисто передати Пашиняну нашу вимогу його відставки".

Учасники мітингу звинувачували Нікола Пашиняна у зраді

Під час мітингу біля будинку Пашиняна представник опозиції заявив, що у Пашиняна є час до 8 грудня, щоб піти у відставку.

"Ми даємо час до вівторка, 8 грудня, 12:00, щоб Нікол Пашинян обговорив зі своєю командою це питання і пішов у відставку. В іншому разі по всій території Вірменії будуть розпочаті акції громадянської непокори", - сказав представник партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян на мітингу біля будинку Пашиняна, цитує агентство "Інтерфакс". За його словами, опозиція дає Пашиняну гарантії фізичної безпеки. "Нікол, це твої останні години в урядовій дачі", - зазначив Сагателян.

Раніше цього тижня за результатами засідання ради 17 опозиційних вірменський партій було досягнуто домовленості висунути на посаду прем'єра тимчасового перехідного уряду Вазгена Манукяна, який був першим прем'єр-міністром Вірменії у 1990-1991 роках. У часи першої війни у Нагірному Карабаху він виконував обов'язки міністра оборони Вірменії.

Пашинян відкидає усі звинувачення

Вранці 5 грудня Нікол Пашинян виступив зі зверненням, у якому відкинув всі звинувачення в дипломатичному провалі у питанні карабаського врегулювання. Вимоги щодо своєї відставки з боку опозиції він залишив без відповіді. За словами Пашиняна, зараз головним пріоритетом уряду є повернення військовополонених і тіл загиблих.

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Нагадаємо, опозиція Вірменії домагається відставки Пашиняна з поста прем'єра Вірменії після припинення вогню в Нагірному Карабасі 10 листопада. Про необхідність відставки прем'єра і уряду, проведення позачергових парламентських виборів раніше заявляв також президент Вірменії Армен Саркісян.

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Тим часом перший президент Вірменії Левон Тер-Петросян застеріг учасників внутрішньополітичного протистояння в країні від громадянської війни.

Загострення у Нагірному Карабаху і політична криза у Вірменії

Нагадаємо, конфлікт між Єреваном і Баку навколо Нагірного Карабаху загострився влітку 2020 року, а наприкінці вересня перейшов у фазу масштабних бойових дій. Азербайджан повернув собі контроль над значною частиною територій у Нагірному Карабаху та довкола нього, втрачених Баку на початку 1990-х років. 9 листопада Росія, Вірменія та Азербайджан підписали заяву про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.

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Ця заява передбачає, що підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях, а на лінії зіткнення і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, дислокуються російські миротворці. Крім того, прикордонна служба ФСБ Росії контролюватиме транспортне сполучення в регіоні.

Домовленість спричинила серйозні заворушення та антиурядові виступи у Вірменії, де цю домовленість сприймають як капітуляцію. Уряд Нікола Пашиняна звинуватили у "зраді" інтересів Вірменії. Опозиційні фракції парламенту Вірменії вимагають від Пашиняна подати у відставку.

11 листопада вірменська опозиція вже висувала ультиматум Пашиняну, вимагаючи до кінця доби подати у відставку.

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