У Вірменії опозиція висунула ультиматум Пашиняну

Опозиційні фракції парламенту Вірменії в середу, 11 листопада, вимагають від прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна подати у відставку до кінця дня, передає агентство "Інтерфакс".

"Пропонуємо наступний варіант: сьогодні до 24:00 даємо Пашиняну час для відставки і до 24:00 час для проведення засідання парламенту", - сказав на мітингу опозиції біля будівлі парламенту країни представник партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян.

Він додав, що, якщо ця вимога не буде виконана, то опозиція 12 листопада вирішить питання "усунення Пашиняна і його політичної команди від влади".

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Сагателян зазначив, що опозиційні партії "зібрали необхідну кількість підписів для проведення позачергового засідання парламенту. На порядку денному засідання - відставка Пашиняна". Опозиціонер висловив сподівання, що депутати правлячої фракції "Мій Крок" прийдуть до парламенту, адже без їхньої присутності засідання не може відбутися.

У Пашиняна заявляють про "злочинні елементи"

У свою чергу, керівник апарату прем'єр-міністра Вірменії Едуард Агаджанян заявив, що уряд Вірменії використає всі передбачені законом заходи, щоб не дати "злочинним елементам" прийти до влади на хвилі суспільного невдоволення угодою про припинення конфлікту в Карабасі.

"Ми не дозволимо злочинним елементам захопити владу, і застосуємо для цього всі передбачені законом заходи. Не сумнівайтеся", - написав Агаджанян на своїй сторінці в Facebook. За його словами, "влада не дозволить деяким підозрілим елементам скористатися моментом і висунути реваншистські повістки, що виходять з вузьких особистих інтересів".

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За словами Агаджаняна, зрозуміло, що у громадськості сформувалися питання у зв'язку з ситуацією по Карабаху, відповіді на які ще не дані. "Запевняємо, що обсяг інформації, опублікованої прем'єр-міністром та іншими офіційними особами, є на даний момент максимумом, який можна було оприлюднити. Але також ви повинні бути впевнені, що жодна деталь всього цього процесу не буде прихована від громадськості. Це виключено", - підкреслив керівник апарату прем'єра.

Заворушення і протести в Єревані почалися в ніч на 10 листопада після того, як Пашинян спільно з лідерами РФ і Азербайджану підписав тристоронню заяву про припинення вогню і перекидання миротворців в Нагірний Карабах, а також передачу ряду районів в регіоні Азербайджану. У Вірменії це було сприйнято як капітуляція.

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