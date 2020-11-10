 У Вірменії опозиція висунула ультиматум Пашиняну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2020

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Новини

У Вірменії опозиція висунула ультиматум Пашиняну

Опозиція Вірменії вимагає від прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна піти у відставку до кінця дня. В іншому випадку 12 листопада опозиціонери обіцяють "усунення Пашиняна і його політичної команди від влади".

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

Опозиційні фракції парламенту Вірменії в середу, 11 листопада, вимагають від прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна подати у відставку до кінця дня, передає агентство "Інтерфакс".

"Пропонуємо наступний варіант: сьогодні до 24:00 даємо Пашиняну час для відставки і до 24:00 час для проведення засідання парламенту", - сказав на мітингу опозиції біля будівлі парламенту країни представник партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян.

Він додав, що, якщо ця вимога не буде виконана, то опозиція 12 листопада вирішить питання "усунення Пашиняна і його політичної команди від влади".

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Сагателян зазначив, що опозиційні партії "зібрали необхідну кількість підписів для проведення позачергового засідання парламенту. На порядку денному засідання - відставка Пашиняна". Опозиціонер висловив сподівання, що депутати правлячої фракції "Мій Крок" прийдуть до парламенту, адже без їхньої присутності засідання не може відбутися.

У Пашиняна заявляють про "злочинні елементи"

У свою чергу, керівник апарату прем'єр-міністра Вірменії Едуард Агаджанян заявив, що уряд Вірменії використає всі передбачені законом заходи, щоб не дати "злочинним елементам" прийти до влади на хвилі суспільного невдоволення угодою про припинення конфлікту в Карабасі.

"Ми не дозволимо злочинним елементам захопити владу, і застосуємо для цього всі передбачені законом заходи. Не сумнівайтеся", - написав Агаджанян на своїй сторінці в Facebook. За його словами, "влада не дозволить деяким підозрілим елементам скористатися моментом і висунути реваншистські повістки, що виходять з вузьких особистих інтересів".

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За словами Агаджаняна, зрозуміло, що у громадськості сформувалися питання у зв'язку з ситуацією по Карабаху, відповіді на які ще не дані. "Запевняємо, що обсяг інформації, опублікованої прем'єр-міністром та іншими офіційними особами, є на даний момент максимумом, який можна було оприлюднити. Але також ви повинні бути впевнені, що жодна деталь всього цього процесу не буде прихована від громадськості. Це виключено", - підкреслив керівник апарату прем'єра.

Заворушення і протести в Єревані почалися в ніч на 10 листопада після того, як Пашинян спільно з лідерами РФ і Азербайджану підписав тристоронню заяву про припинення вогню і перекидання миротворців в Нагірний Карабах, а також передачу ряду районів в регіоні Азербайджану. У Вірменії це було сприйнято як капітуляція.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Гнів вулиці

    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


Дивитись відео 01:25

У Вірменії розгромили будівлі уряду і парламенту (10.11.2020)

 

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