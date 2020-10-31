Нагірний Карабах: Пашинян взяв на себе відповідальність за "катастрофу"

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у вівторок, 10 листопада, заявив, що несе особисту відповідальність за обставини, що склалися навколо Нагірного Карабаху. "Так, я несу відповідальність за цю ситуацію і буду нести. Це велика невдача для нас, велика катастрофа, великий траур за втрачені життя, але я вірю, що Вірменія і Арцах* повинні жити, повинні зміцнюватися, посилюватися, повинні переглянути попередні позиції з різних питань", - сказав Пашинян у прямому ефірі на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, необхідно сконцентруватися на економічному, гуманітарному розвитку Вірменії та Нагірного Карабаху, передає агентство "Інтерфакс". "Треба зафіксувати, що ми впали, але ми не скотилися в прірву, ми вчасно вирішили зупинитися. В іншому випадку наш стан був би набагато гіршим. Необхідно винести уроки, це може допомогти майбутньому розвитку нашої країни", - зазначив прем'єр Вірменії.

Рік тому був інший шлях

Також під час свого виступу Пашинян заявив, що рік тому альтернативою збройному конфлікту в Карабасі могло стати повернення п'яти районів без конкретного статусу Нагірного Карабаху.

"Якби рік тому ми погодилися на формулу повернення п'яти районів, то ситуація була б кращою. Але хто у Вірменії висловився б за такий варіант? Я б теж висловився проти", - сказав Пашинян.

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"Альтернативою збройному конфлікту було повернення п'яти районів без конкретного статусу Карабаху. Але ми не пішли на це в перші дні війни, вважаючи, що зможемо переломити ситуацію. Ми пішли на це після того, як стало зрозуміло, що переломити неможливо", - сказав Пашинян.

Заява про перемир'я у Нагірному Карабаху

Дивитись відео 01:25 Поділитись У Вірменії розгромили будівлі уряду і парламенту (10.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3l5op У Вірменії розгромили будівлі уряду і парламенту (10.11.2020)

У ніч на вівторок стало відомо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Росії Володимир Путін підписали тристоронню заяву, згідно з якою з 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабасі.

Підрозділи Збройних сил Азербайджану та Вірменії зупиняються на займаних позиціях. Російські миротворці будуть розгорнуті уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує його з Вірменією.

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При цьому президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у регіоні здійснюватиметься спільна миротворча місія Росії та Туреччини. Інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на власне дипломатичне джерело пише, що 10 листопада міністерства оборони Росії та Туреччини підпишуть спільну угоду про створення моніторингового центру з дотримання режиму припинення вогню в Нагірному Карабаху.

Водночас турецька сторона ще не заявляла про свої плани брати участь у миротворчій операції. У МЗС РФ заявили лише, що Анкара підтримала заяву глав трьох держав і урядів, а у МЗС Азербайджану повідомили, що у розмові міністрів закордонних справ Азербайджану та Туреччини останній привітав Баку з перемогою.

Росія задіє щонайменше 22 військових транспортників Іл-76 для перекидання миротворців в Карабах, станом на 16 годину у вівторок 20 літаків з російськими військовими вже вилетіли до Нагірного Карабаху.

У вівторок президент РФ Володимир Путін заявив, що главам Вірменії та Азербайджану необхідна підтримка в їхній рішучості створити умови для мирного розвитку регіону. "Дійсно, для того, щоб мирним способом вирішувати подібного роду складні, зав'язані в тугий вузол конфлікти, необхідно знайти компроміси, вийти на ці компроміси, а для цього, в свою чергу, необхідна мужність тих, хто приймає рішення" - зауважив президент РФ.

* Арцах - історичний регіон у межріччі Кури та Араксу, охоплює територію сучасної "Нагірно-Карабаської республіки" та сусідніх регіонів.

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