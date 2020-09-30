Протести у Вірменії: захоплено будівлі уряду і парламенту

У ніч на вівторок, 10 листопада, сотні людей, незадоволені підписанням угоди із Азербайджаном та Росією щодо Нагірного Карабаху, захопили будівлі уряду та парламенту Вірменії. Про це повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс".

За повідомленнями кореспондентів агентства, в урядовій будівлі розторощені меблі, техніка, розбиті двері та вікна. При цьому частина протестувальників знаходяться у кабінеті прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Поліція демонстрантам не перешкоджала.

Читайте також: Війна за Нагірний Карабах - Алієв заявив про взяття міста Шуша

Пашинян залишається у Вірменії

У вірменському парламенті кілька сотень людей зайняли місця президії і депутатів, вимагаючи, аби до них прийшов Пашинян. Також у Єревані побили спікера парламенту Арарата Мірзояна, вимагаючи у нього назвати місце перебування прем'єр-міністра.

Інша група людей відправилася до резиденції Пашиняна. Повідомляється, що співробітники поліції, які охороняли будівлю, сказали протестувальникам, що прем'єра немає вдома, однак це не допомогло - між правоохоронцями та демонстрантами виникла сутичка.

Протестувальники у будівлі уряду Вірменії в Єревані

За словами самого прем'єра, демонстранти вкрали при цьому низку його особистих речей. "З резиденції прем'єр-міністра вкрадені комп'ютер, годинник, парфуми, водійські права та інші речі", - написав Пашинян на своїй сторінці у Facebook.

Водночас Пашинян повідомив, що залишається у Вірменії та продовжує виконувати свої обов'язки. "Я, авжеж, у Вірменії, і повністю продовжую виконувати свою роботу прем'єр-міністра Вірменії", - написав він.

Читайте також: Вірменія просить Росію надати допомогу щодо гарантування безпеки

Опозиція хоче анулювати угоду щодо Нагірного Карабаху

Протести у Єревані розпочалися після того, як прем'єр-міністр заявив про підписання спільної з президентами Азербайджану та РФ заяви про припинення війни в Нагірному Карабаху. "Текст заяви дуже болючий особисто для мене і для нашого народу. Я ухвалив це рішення внаслідок глибокого аналізу воєнного стану і оцінки людей, які найкращим чином володіють ситуацією", - написав Пашинян у Facebook.

На підписання угоди гостро відреагували також і опозиційні партії Вірменії. Тепер її представники намагаються скликати позачергове засідання парламенту, аби обговорити перемир'я та знайти можливі способи анулювати його. При цьому опозиціонери визнають, що для цього необхідна участь щонайменше 25 депутатів від правлячої партії.

Президент Вірменії Армен Саркісян, своєю чергою, заявив, що розуміє "глибоке занепокоєння" великої маси людей, викликане нинішньою ситуацією у Нагірному Карабаху. "Я невідкладно ініціюю політичні консультації, аби якнайшвидше узгодити рішення, що випливають з нашого порядку денного щодо захисту національних інтересів", - заявив Саркісян. Він додав, що дізнався про підписання заяви "з преси".