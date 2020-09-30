 Військові Росії почали ″марш″ з Вірменії до Нагірного Карабаху | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2020

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Новини

Військові Росії почали "марш" з Вірменії до Нагірного Карабаху

Понад 400 російських військових прибули до Вірменії на 20 літаках і тепер мають подолати більше 250 кілометрів до зони конфлікту у Нагірному Карабаху.

Танк російських збройних сил поблизу кордону Вірменії та Нагірного Карабаху

Танк російських збройних сил поблизу кордону Вірменії та Нагірного Карабаху

Російські військові миротворчого контингенту почали марш до Нагірного Карабаху після перекидання літаками до Вірменії. Про це вночі середи, 11 листопада, повідомили у міністерстві оборони Росії.

"Підрозділи миротворчого з'єднання, які здійснили переліт з аеродрому Ульяновськ-Східний до Республіки Вірменія, здійснюють марш в район виконання задач з контролю за припиненням вогню і воєнних дій в зоні нагірно-карабаського конфлікту" - зазначається у повідомленні на сайті відомства.

За даними міністерства, військові мають подолати більше 250 кілометрів. На місці конфлікту їхньою задачею буде "розгорнути миротворчий контингент з виставленням російських спостережних постів вздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабаху і вздовж Лачинського коридору".

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Перекидання до Вірменії 20 літаками

У відомстві повідомляють, що 20 літаками Іл-76 до Вірменії було перекинуто більше 400 військовослужбовців, матеріальні засоби, бронетранспортери, автомобільну та спеціальну техніку та засоби зв'язку.

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Загалом, за даними міноборони РФ, до Нагірного Карабаху перекинуть 1960 військовослужбовців, 90 бронетранспортерів та 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Основу російського контингенту становлять підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу.

Командування "миротворчою операцією" буде розгорнуто у столиці невизнаної Нагірно-Карабахської республіки ("НКР") Степанакерті (азербайджанська назва міста - Ханкеді).

Заява про перемир'я у Нагірному Карабаху

Президенти Росії, Азербайджану та прем'єр-міністр Вірменії підписали заяву, згідно з якою з півночі 10 листопада оголошується повне припинення вогню у Нагірному Карабаху, а підрозділи обох сторін конфлікту залишаються на позиціях, які вони зайняли на момент оголошення перемир'я. Заява також передбачає розміщення у регіоні російських "миротворців".

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у регіоні здійснюватиметься спільна миротворча місія Росії та Туреччини. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що Анкара контролюватиме припинення вогню разом з Росією в "спільному центрі, який буде створений Азербайджаном на його землях, звільнених від вірменської окупації". Однак, чи означатиме це залучення турецького військового контингенту, у заяві не зазначається.

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