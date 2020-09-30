Військові Росії почали "марш" з Вірменії до Нагірного Карабаху

Російські військові миротворчого контингенту почали марш до Нагірного Карабаху після перекидання літаками до Вірменії. Про це вночі середи, 11 листопада, повідомили у міністерстві оборони Росії.

"Підрозділи миротворчого з'єднання, які здійснили переліт з аеродрому Ульяновськ-Східний до Республіки Вірменія, здійснюють марш в район виконання задач з контролю за припиненням вогню і воєнних дій в зоні нагірно-карабаського конфлікту" - зазначається у повідомленні на сайті відомства.

За даними міністерства, військові мають подолати більше 250 кілометрів. На місці конфлікту їхньою задачею буде "розгорнути миротворчий контингент з виставленням російських спостережних постів вздовж лінії зіткнення у Нагірному Карабаху і вздовж Лачинського коридору".

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Перекидання до Вірменії 20 літаками

У відомстві повідомляють, що 20 літаками Іл-76 до Вірменії було перекинуто більше 400 військовослужбовців, матеріальні засоби, бронетранспортери, автомобільну та спеціальну техніку та засоби зв'язку.

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Загалом, за даними міноборони РФ, до Нагірного Карабаху перекинуть 1960 військовослужбовців, 90 бронетранспортерів та 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Основу російського контингенту становлять підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу.

Командування "миротворчою операцією" буде розгорнуто у столиці невизнаної Нагірно-Карабахської республіки ("НКР") Степанакерті (азербайджанська назва міста - Ханкеді).

Заява про перемир'я у Нагірному Карабаху

Президенти Росії, Азербайджану та прем'єр-міністр Вірменії підписали заяву, згідно з якою з півночі 10 листопада оголошується повне припинення вогню у Нагірному Карабаху, а підрозділи обох сторін конфлікту залишаються на позиціях, які вони зайняли на момент оголошення перемир'я. Заява також передбачає розміщення у регіоні російських "миротворців".

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у регіоні здійснюватиметься спільна миротворча місія Росії та Туреччини. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що Анкара контролюватиме припинення вогню разом з Росією в "спільному центрі, який буде створений Азербайджаном на його землях, звільнених від вірменської окупації". Однак, чи означатиме це залучення турецького військового контингенту, у заяві не зазначається.