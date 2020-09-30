Нагірний Карабах: Ердоган підтвердив участь Туреччини у врегулюванні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що Туреччина і Росія разом контролюватимуть дотримання угоди щодо припинення вогню між Азербайджаном і Вірменією в спірному районі Нагірного Карабаху. Як повідомляє у вівторок, 10 листопада, пресслужба президента Туреччини, про це Ердоган заявив своєму російському колезі Володимиру Путіну в телефонній розмові, передає агентство AFP.

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Як йдеться у повідомленні, під час телефонної розмови президентів Ердоган заявив, що Туреччина контролюватиме припинення вогню разом з Росією в "спільному центрі, який буде створений Азербайджаном на його землях, звільнених від вірменської окупації". Також у повідомленні зазначається, що, за словами Ердогана, Москва також нестиме "важливу відповідальність" в цьому відношенні.

Саме підписання угоди щодо припинення вогню турецький лідер охарактеризував як "правильний крок у напрямку довгострокового врегулювання".

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Як повідомлялося, у ніч на 10 листопада стало відомо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Росії Володимир Путін підписали тристоронню заяву, згідно з якою з 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабасі. Підрозділи Збройних сил Азербайджану та Вірменії зупиняються на займаних позиціях.Російські миротворці будуть розгорнуті уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує його з Вірменією.

При цьому у офіційних російських повідомленнях не було жодної згадки про участь Туреччини у подальшому врегулюванні конфлікту, хоча президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у регіоні здійснюватиметься спільна миротворча місія Росії та Туреччини.

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