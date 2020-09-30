 Нагірний Карабах: Ердоган підтвердив участь Туреччини у врегулюванні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2020

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Новини

Нагірний Карабах: Ердоган підтвердив участь Туреччини у врегулюванні

Президент Туреччини заявив, що Анкара разом з Москвою контролюватиме припинення вогню у Нагірному Карабасі.

Ердоган підтвердив участь Туреччини у миротворчій місії у Нагірному Карабасі

Ердоган підтвердив участь Туреччини у миротворчій місії у Нагірному Карабасі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що Туреччина і Росія разом контролюватимуть дотримання угоди щодо припинення вогню між Азербайджаном і Вірменією в спірному районі Нагірного Карабаху. Як повідомляє у вівторок, 10 листопада, пресслужба президента Туреччини, про це Ердоган заявив своєму російському колезі Володимиру Путіну в телефонній розмові, передає агентство AFP.

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Як йдеться у повідомленні, під час телефонної розмови президентів Ердоган заявив, що Туреччина контролюватиме припинення вогню разом з Росією в "спільному центрі, який буде створений Азербайджаном на його землях, звільнених від вірменської окупації". Також у повідомленні зазначається, що, за словами Ердогана, Москва також нестиме "важливу відповідальність" в цьому відношенні.

Саме підписання угоди щодо припинення вогню турецький лідер охарактеризував як "правильний крок у напрямку довгострокового врегулювання".

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Як повідомлялося, у ніч на 10 листопада стало відомо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв і президент Росії Володимир Путін підписали тристоронню заяву, згідно з якою з 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій в Нагірному Карабасі. Підрозділи Збройних сил Азербайджану та Вірменії зупиняються на займаних позиціях.Російські миротворці будуть розгорнуті уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує його з Вірменією.

При цьому у офіційних російських повідомленнях не було жодної згадки про участь Туреччини у подальшому врегулюванні конфлікту, хоча президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що у регіоні здійснюватиметься спільна миротворча місія Росії та Туреччини.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Гнів вулиці

    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


Дивитись відео 03:18

Нагірний Карабах: у чому суть конфлікту (30.09.2020)

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