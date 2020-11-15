Президент Вірменії: Відставка прем'єра і позачергові вибори неминучі

Під час проведення позачергових парламентських виборів та формування нового уряду країною має керувати високопрофесійний уряд національної згоди, вважає президент Вірменії Армен Саркісян.
Президент Вірменії Армен Саркісян заявив про необхідність провести в країні позачергові парламентські вибори. Про це йдеться в посланні президента Вірменії, опублікованому в понеділок, 16 листопада. "Ми програли як в нав'язаній нам війні, на полі бою, так і на дипломатичному і міжнародному майданчиках. З огляду на ситуацію, що склалася, беручи до уваги суспільні вимоги, очевидно, що для уникнення внутрішньополітичних потрясінь проведення позачергових парламентських виборів неминуче", - йдеться в посланні, цитує інформагенція "Інтерфакс".
За словами Саркісяна, в даному контексті єдиним відповідальним підходом може стати об'єктивна оцінка урядом Нікола Пашиняна і правлячою політичною силою свого потенціалу та представлення в найкоротші терміни дорожньої карти щодо термінів імовірних конституційних процесів, що уможливить проведення позачергових парламентських виборів.
"Доти управління країною буде передано високопрофесійному уряду національної згоди", - зазначив Саркісян. Він заявив, що зустрічався з численними представниками різних сфер суспільного і політичного життя. "Абсолютна більшість учасників зустрічей згодні щодо одного питання - відставка прем'єр-міністра згідно з конституції або припинення його повноважень і проведення позачергових парламентських виборів", - зазначив Саркісян.
Президент Вірменії заявив, що його пропозиції виходять із загальнонаціональних інтересів.
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Вірменія є парламентською республікою, тож проведення позачергових виборів передбачає відставку уряду і прем'єра. Новий уряд і прем'єра обирає парламентська більшість, нагадує "Інтерфакс".
Як повідомлялося, внаслідок підписаної 9 листопада прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, а також президентами Росії та Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі, Вірменія має передати Азербайджану кілька районів, котрі вона раніше контролювала в регіоні Карабаху.
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Крім того, домовленості передбачають виведення вірменських військ і розміщення в Нагірному Карабасі російських миротворців. Домовленість про припинення вогню викликала масштабні протести в Єревані з вимогою відставки уряду Пашиняна.
Вірменія та Азербайджан обмінялись тілами загиблих у боях навколо міста Шуша. Обмін відбувся за участі та сприяння російських військових, які перебувають в регіоні як миротворці.
Єреван пояснив затримку з виведенням військ з району Кельбаджар наявністю лише однієї дороги, що підходить для цієї мети. Баку продовжив термін виведення військ Вірменії з району до 25 листопада.