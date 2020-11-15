Президент Вірменії: Відставка прем'єра і позачергові вибори неминучі

Президент Вірменії Армен Саркісян заявив про необхідність провести в країні позачергові парламентські вибори. Про це йдеться в посланні президента Вірменії, опублікованому в понеділок, 16 листопада. "Ми програли як в нав'язаній нам війні, на полі бою, так і на дипломатичному і міжнародному майданчиках. З огляду на ситуацію, що склалася, беручи до уваги суспільні вимоги, очевидно, що для уникнення внутрішньополітичних потрясінь проведення позачергових парламентських виборів неминуче", - йдеться в посланні, цитує інформагенція "Інтерфакс".

За словами Саркісяна, в даному контексті єдиним відповідальним підходом може стати об'єктивна оцінка урядом Нікола Пашиняна і правлячою політичною силою свого потенціалу та представлення в найкоротші терміни дорожньої карти щодо термінів імовірних конституційних процесів, що уможливить проведення позачергових парламентських виборів.

Необхідна відставка Пашиняна, вважає президент

"Доти управління країною буде передано високопрофесійному уряду національної згоди", - зазначив Саркісян. Він заявив, що зустрічався з численними представниками різних сфер суспільного і політичного життя. "Абсолютна більшість учасників зустрічей згодні щодо одного питання - відставка прем'єр-міністра згідно з конституції або припинення його повноважень і проведення позачергових парламентських виборів", - зазначив Саркісян.

Президент Вірменії заявив, що його пропозиції виходять із загальнонаціональних інтересів.

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Вірменія є парламентською республікою, тож проведення позачергових виборів передбачає відставку уряду і прем'єра. Новий уряд і прем'єра обирає парламентська більшість, нагадує "Інтерфакс".

Як повідомлялося, внаслідок підписаної 9 листопада прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, а також президентами Росії та Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі, Вірменія має передати Азербайджану кілька районів, котрі вона раніше контролювала в регіоні Карабаху.

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Крім того, домовленості передбачають виведення вірменських військ і розміщення в Нагірному Карабасі російських миротворців. Домовленість про припинення вогню викликала масштабні протести в Єревані з вимогою відставки уряду Пашиняна.

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