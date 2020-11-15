 Президент Вірменії: Відставка прем′єра і позачергові вибори неминучі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2020

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Новини

Президент Вірменії: Відставка прем'єра і позачергові вибори неминучі

Під час проведення позачергових парламентських виборів та формування нового уряду країною має керувати високопрофесійний уряд національної згоди, вважає президент Вірменії Армен Саркісян.

Армен Саркісян

Президент Вірменії Армен Саркісян (архівне фото)

Президент Вірменії Армен Саркісян заявив про необхідність провести в країні позачергові парламентські вибори. Про це йдеться в посланні президента Вірменії, опублікованому в понеділок, 16 листопада. "Ми програли як в нав'язаній нам війні, на полі бою, так і на дипломатичному і міжнародному майданчиках. З огляду на ситуацію, що склалася, беручи до уваги суспільні вимоги, очевидно, що для уникнення внутрішньополітичних потрясінь проведення позачергових парламентських виборів неминуче", - йдеться в посланні, цитує інформагенція "Інтерфакс".

За словами Саркісяна, в даному контексті єдиним відповідальним підходом може стати об'єктивна оцінка урядом Нікола Пашиняна і правлячою політичною силою свого потенціалу та представлення в найкоротші терміни дорожньої карти щодо термінів імовірних конституційних процесів, що уможливить проведення позачергових парламентських виборів.

Необхідна відставка Пашиняна, вважає президент

"Доти управління країною буде передано високопрофесійному уряду національної згоди", - зазначив Саркісян. Він заявив, що зустрічався з численними представниками різних сфер суспільного і політичного життя. "Абсолютна більшість учасників зустрічей згодні щодо одного питання - відставка прем'єр-міністра згідно з конституції або припинення його повноважень і проведення позачергових парламентських виборів", - зазначив Саркісян.

Президент Вірменії заявив, що його пропозиції виходять із загальнонаціональних інтересів.

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Вірменія є парламентською республікою, тож проведення позачергових виборів передбачає відставку уряду і прем'єра. Новий уряд і прем'єра обирає парламентська більшість, нагадує "Інтерфакс".

Як повідомлялося, внаслідок підписаної 9 листопада прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, а також президентами Росії та Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим заяви про припинення вогню в Нагірному Карабасі, Вірменія має передати Азербайджану кілька районів, котрі вона раніше контролювала в регіоні Карабаху.

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Крім того, домовленості передбачають виведення вірменських військ і розміщення в Нагірному Карабасі російських миротворців. Домовленість про припинення вогню викликала масштабні протести в Єревані з вимогою відставки уряду Пашиняна.

Infografik Karte Berg-Karabach nach dem Krieg im Herbst 2020 UK
  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Гнів вулиці

    У відповідь на підписання прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном угоди про перемир'я в Нагірному Карабаху, що набула чинності з вівторка, 10 листопада, в столиці Вірменії Єревані спалахнули акції протесту.

  • Протести у Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Мітингарі захопили будівлю уряду

    Розлючений натовп мітингарів вдерся в будівлю уряду. Прем'єра на той момент в будівлі не було. Поліція й сили безпеки не чинили сильного опору протестувальникам.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Демонстранти в залі засідань уряду

    Невдовзі під контролем демонстрантів опинилася й зала засідань уряду. На поширених у ЗМІ кадрах видно, що натовп вирішив вимістити свою лють на меблях.

  • Протести в Вірменії

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Будівля парламенту так само під контролем мітингарів

    Мітингарі захопили також і будівлю парламенту. Учасники акції вимагали відставки уряду Нікола Пашиняна.

  • Протести в Єревані

    Протести в Єревані після підписання угоди щодо Нагірного Карабаху

    Звинувачення у зраді

    Мітингувальники, котрі взяли під контроль урядові будівлі, звинувачують Пашиняна в зраді та вимагають притягти його до відповідальності.

    Автор: Валерій Сааков


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