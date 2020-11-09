Нагірний Карабах: сторони конфлікту обмінялись тілами загиблих

За даними міністерства оборони Росії, Азербайджан та Вірменія обмінялись тілами загиблих у конфлікті навколо Нагірного Карабаху. Йдеться про тіла тих осіб, які загинули у боях за місто Шуша, повідомляється у суботу, 14 листопада.

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Раніше у цей день міністерство оборони Азербайджану повідомило, що в рамках "гуманітарної акції" за допомогою російських миротворців були "зібрані тіла кількох військовослужбовців на полі бою навколо міста Шуша і передані вірменській стороні". Про кількість переданих Вірменії тіл загиблих при цьому не йшлось. Водночас міноборони в Баку зазначило, що прийняло шість тіл військових азербайджанської армії.

Жертви воєнного конфлікту

За даними вірменського міністерства охороних здоров'я, які наводить dpa, нині проводиться судово-медичне дослідження понад 2300 тіл, з яких деякі ще не ідентифіковані.

У невизнаній Нагірно-Карабахській республіці повідомлялось про 1383 полеглих військових.

Азербайджанська сторона даних про загиблих у лавах своєї армії не наводить.

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Раніше Росія, Вірменія та Азербайджан підписали угоду про припинення бойових дій з 10 листопада. Ця угода передбачає, що підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях, а на лінії зіткнення і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, дислокуються російські миротворці. Крім того, прикордонна служба ФСБ Росії контролюватиме транспортне сполучення в регіоні.

Російські військові вимагають їх не фотографувати на блокпості біля Степанакерту

Загалом, згідно з даними російського оборонного відомства, до Нагірного Карабаху перекинуть 1960 військовослужбовців, 90 бронетранспортерів та 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Міноборони РФ вже повідомило інформагенції "Інтерфакс" про створення 12-ти спостережних пунктів та початок патрулювань військовою поліцією.

Нагадаємо, Нагірний Карабах, де переважно мешкає вірменське населення, в односторонньому порядку проголосив незалежність від Азербайджану після розпаду СРСР. Незалежність самопроголошеної НКР не визнає жодна країна. З того часу триває збройний конфлікт за регіон між Вірменією та Азербайджаном. Переговорний процес, спрямований на пошук мирного вирішення конфлікту, ведеться під егідою Мінської групи ОБСЄ, створеної у 1992 році.

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Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Давній конфлікт Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

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