 Вірменія хоче прояснити статус Нагірного Карабаху | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2020

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Новини

Вірменія хоче прояснити статус Нагірного Карабаху

Вірменія хоче відновити міжнародні переговори щодо майбутнього статусу Нагірного Карабаху в рамках Мінської групи ОБСЄ.

Зруйнований будинок у Степанакерті

Зруйнований будинок у Степанакерті

Президент Вірменії Армен Саркісян у п'ятницю, 13 листопада, заявив про потребу визначити майбутній статус Нагірного Карабаху. Він закликав відновити міжнародні переговори щодо цього питання.

Мандат на ці переговори є у Росії, Франції та США як співголів Мінської групи Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), сказав він, передає інформагенція dpa. Також до групи належать Вірменія, Азербайджан, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Білорусь і Туреччина.

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За словами Саркісяна, угода про припинення бойових дій з 10 листопада, яку підписали Росія, Вірменія та Азербайджан, не визначає статусу Нагірного Карабаху. Ця угода передбачає, що підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. У свою чергу, російські миротворці розмістяться на лінії зіткнення і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією. Крім того, прикордонна служба ФСБ Росії контролюватиме транспортне сполучення в регіоні.

Після того, як стало відомо про укладення угоди про припинення вогню, у Вірменії почалися заворушення. У країні сприймають цю домовленість, як капітуляцію. Опозиційні фракції парламенту Вірменії вимагають від прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна подати у відставку.

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