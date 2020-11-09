Нагірний Карабах: Баку дав Єревану більше часу для виведення військ

Баку дає Єревану додаткові десять днів для виведення військ з району Кельбаджар у Нагірному Карабасі. Про це в неділю, 15 листопада, оголосив один з радників президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Згідно із заявою про перемир'я в Нагірному Карабасі, досягнутій раніше Вірменією і Азербайджаном за посередництва Росії, виведення вірменських збройних сил з району Кельбаджар, що перейшов під контроль Азербайджану, мав завершитися до 15 листопада. Затримку з виведенням військ Єреван пояснив тим, що для його проведення може бути задіяна лише одна дорога.

Новий термін для виведення вірменських військ з цього району, за даними Баку, спливає 25 листопада. Натепер вірмени, які проживають в районах Нагірного Карабаху, що переходять під контроль Азербайджану, поспіхом залишають ці території. Деякі з них при цьому спалюють свої оселі.

Нагадаємо, 27 вересня конфлікт між Вірменією та Азербайджаном перейшов у фазу масштабних військових дій, коли армія Азербайджану розпочала операцію з відновлення контролю над цим регіоном.

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9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, а також президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін підписали заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабаху з 10 листопада.

Умови перемир'я в Нагірному Карабасі

Згідно з досягнутою домовленістю, підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях. При цьому Вірменія повертає Азербайджану кілька районів - Агдамський на сході, а також Кельбаджарський і Лачинський на заході. Лачинський район переходить під контроль Баку останнім - до 1 грудня 2020 року.

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При цьому так званий Лачинський коридор, шириною п'ять кілометрів, який пов'язує підтримувану Єреваном невизнану Нагірно-Карабахську республіку (НКР) з Вірменією, не буде зачіпати місто Шуша і згідно з умовами угоди буде охоронятися російськими миротворцями. Контроль за транспортним сполученням в регіоні буде здійснювати Прикордонна служба ФСБ РФ.

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