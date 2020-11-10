У Вірменії ексглаві спецслужби закидають підготовку замаху на Пашиняна

Керівник опозиційної партії "Родина", колишній директор Служби національної безпеки (СНБ) Вірменії Артур Ванецян затриманий співробітниками цього відомства. Про це в суботу, 14 листопада, повідомила журналістам його адвокатка Лусіне Саакян.

За словами Саакян, Ванецяну пред'явлені звинувачення в співучасті в організації масових заворушень, підготовці до узурпації державної влади та підготовці до вбивства державного діяча. Саакян назвала ці звинувачення "політичним переслідуванням", оскільки Ванецян серед інших опозиційних лідерів виступав проти підписаної прем'єром угоди щодо Нагірного Карабаху, цитує інформагенція "Інтерфакс".

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"Лише яскрава уява могла змусити владу додуматися до пред'явлення обвинувачення в підготовці захоплення влади і підготовці вбивства Нікола Пашиняна. Це - неприкрите політичне переслідування", - зазначила Саакян.

Обшук у помешканні колишнього замголови МВС

Так само цього дня стало відомо, що співробітники Служби національної безпеки Вірменії обшукали будинок колишнього заступника міністра внутрішніх справ країни, генерал-лейтенанта Григора Григоряна і запросили його в СНБ. Про це вірменським ЗМІ повідомив його син Ашот Григорян, зазначивши, що його батько на той час перебував у СНБ. "Не знаю, що вони шукали, нічого не знайшли, не пояснили, що саме шукали", - сказав він в суботу. Ашот Григорян додав, що його батько давно не займається політикою і не брав участі в мітингу, скликаному опозицією.

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Нагадаємо, Росія, Вірменія та Азербайджан підписали угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху з 10 листопада. Ця угода передбачає, що підрозділи збройних сил Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях, а на лінії зіткнення і вздовж коридору, що з'єднує Карабах з Вірменією, дислокуються російські миротворці. Крім того, прикордонна служба ФСБ Росії контролюватиме транспортне сполучення в регіоні.

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Ця угода спричинила серйозні заворушення та антиурядові виступи в столиці Вірменії Єревані. Учасники акції звинувачували уряд Нікола Пашиняна в "зраді" інтересів Вірменії.

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