"Мотор Січ" вироблятиме двигуни для турецьких безпілотників

Україна та Туреччина домовилися про спільне виробництво безпілотників. Про це на брифінгу у п'ятницю, 12 листопада, повідомив глава українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Відповідний контракт у Стамбулі на оборонній виставці Saha Expo 2021, 11 листопада, підписали український виробник авіаційних двигунів "Мотор Січ" (Запоріжжя) та турецька військова компанія Baykar Makina (Baykar Technologies). Зокрема, "Мотор Січ" постачатиме партії двигунів для безпілотного літального апарату "Акінджі" (Akinci).

Також з цією ж турецькою компанією підписало контракт українське державне підприємство "Івченко-Прогрес", яке постачатиме турбореактивні двигуни для безпілотного винищувача MIUS.

Українські двигуни для Akinci та MIUS

"Один з апаратів - Akinci - є флагманом турецького повітряного флоту безпілотників, другий Міус - поки готується до виробництва, але за своїми характеристиками безумовно стане унікальним і потужним безпілотним винищувачем. Обидва є надсучасною та ефективною зброєю", - повідомив український міністр Кулеба.

Вартість двигунів та їхню кількість не розголошують. Згідно з повідомленням Baykar у Twitter, контракт по MIUS підписали на постачання турбореактивних двигунів AI-322F та інтеграцію турбореактивних двигунів AI-25TLT. Випуск цього безпілотника, за попередніми планами, запланований на 2023 рік.

Використання безпілотників Bayraktar в Україні

Україна з 2018 року закуповує у турецької фірми Bayraktar Makina безпілотники Bayraktar TB2, які можуть виконувати як розвідувальні, так і бойові функції. Наприкінці вересня сторони підписали меморандум про будівництво у Київській області навчально-випробувального центру для обслуговування безпілотників Bayraktar.

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26 жовтня Збройні сили України вперше застосували ударний безпілотник Bayraktar на Донбасі для "змушення ворога до припинення вогню". Це викликало хвилю реакцій за кордоном. Невдовзі після цього Стамбул закликав Київ не називати придбані безпілотники турецькими. На початку листопада посол у Туреччині Василь Боднар повідомив, що в Україні планують запустити власне виробництво безпілотних літальних апаратів цієї компанії.