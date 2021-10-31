Туреччина закликала Україну не називати безпілотники Bayraktar турецькими

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Україна повинна припинити називати придбаний у Анкари безпілотний комплекс Bayraktar TB2 турецьким. Про це він заявив у суботу, 30 жовтня, після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим на полях саміту Великої двадцятки в Римі.

"У нашій боротьбі з тероризмом ми стикаємося з різною зброєю, виготовленою різними державами, зокрема і Росією, але ми ніколи не звинувачували в цьому Росію. Україна також має припинити використовувати назву нашої держави", - сказав Чавушоглу, коментуючи використання Bayraktar на Донбасі, повідомляє агенція "Інтерфакс".

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Також турецький міністр наголосив, що виготовлена в Туреччині зброя перестає бути турецькою, щойно її купує інша держава, тож дрон належить Україні.

Застосування безпілотника Bayraktar на Донбасі

26 жовтня українські військові вперше застосували ударний безпілотник турецького виробництва Bayraktar TB2 на Донбасі. Як зазначили в Генштабі Збройних сил України, зброю використали для "змушення ворога до припинення вогню": знищили гаубицю проросійських сепаратистів поблизу селища Гранітне разом її бойовим розрахунком. При цьому в повідомленні Генштабу не згадувалася країна виробництва безпілотного апарату.

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МЗС Німеччини та Франції висловили занепокоєння через посилення бойових дій, а Росія та самопроголошена влада "ДНР" заявили про грубе порушення перемир'я. Адже укладені ще в липні минулого року в рамках Тристоронньої контактної групи домовленості про перемир'я забороняли використання вздовж лінії розмежування будь-яких літальних апаратів. Утім, МЗС України запевнило, що використовувало безпілотники правомірно із відома ОБСЄ. Своєю чергою командування Операцій об'єднаних сил на Донбасі наголосило, що безпілотник не перетинав лінію розмежування.

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Україна закупила Bayraktar TB2 ще в 2019 році. Також серед покупців турецького безпілотника - Катар, Азербайджан і Польща.