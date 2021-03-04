Пекін закликав не політизувати співпрацю китайських фірм з Кримом

Деякі китайські компанії співпрацюють із Кримом на ринкових принципах, виходячи з історично сформованих зв'язків і практичних потреб, заявив у понеділок, 15 березня, речник МЗС Китаю Чжао Лицзянь. Він зазначив, що таку комерційну діяльність не слід політизувати.

"Позиція Китаю з питання Криму послідовна. Ми сподіваємося, що відповідні сторони зможуть у належний спосіб вирішити проблему за допомогою діалогу і консультацій", - заявив він, інформує "Інтерфакс-Україна". Так представник китайського МЗС прокоментував візит делегації Китаю до Криму і заяву українського депутата від фракції "ОПЗЖ" Вадима Рабіновича про те, що це "хід у відповідь Китаю через позицію України щодо "Мотор Січ".

Китайці і "Мотор Січ"

11 березня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що РНБО ухвалила рішення, згідно з яким найбільшого виробника авіаційних двигунів і газотурбінних установок компанію "Мотор Січ" (Запоріжжя) буде повернуто у державну власність найближчим часом. Він заявив, що акції держпідприємства "дивним чином" опинилися у власності приватних осіб і це необхідно виправити, оскільки "Мотор Січ" є стратегічним для держави підприємством.

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У січні 2021 року Україна запровадила санкції на три роки (до січня 2024 року) проти компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови), що володіє 10 відсотками акцій "Мотор Січі", й компанії Beijing Skyrizon (Китай), яка бажає придбати акції підприємства, а також пов'язаних із ними компаній. Проти китайської Beijing Skyrizon діють санкції США, адже, на думку Вашингтона, ця компанія становить загрозу національній безпеці США. Раніше питання неприпустимості продажу "Мотор Січі" китайським компаніям неодноразово порушувалося американськими посадовцями в розмовах з українськими колегами, нагадує агенція "Українські новини".



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