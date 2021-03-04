З санкційного списку ЄС виключено Арбузова і Табачника

Рада ЄС виключила з санкційного списку двох колишніх високопоставлених українських чиновників - колишнього главу НБУ та виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника. Відповідне рішення, згідно з яким для більшості інших осіб санкції продовжено ще на один рік, до 6 березня 2022 року, оприлюднено в Офіційному бюлетені ЄС.

Ексміністр освіти Дмитро Табачник

Отже, у списку залишилося вісім осіб: експрезидент Віктор Янукович, його син Олександр, ексміністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, його заступник Віктор Ратушняк, експрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, бізнесмен Сергій Курченко та ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко.

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В МЗС кажуть про відсутність прогресу в розслідуваннях

Виключення Табачника і Арбузова зі списку прокоментував на брифінгу у п'ятницю глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Ви знаєте, що з року в рік хтось випадає з цього списку. Причина цього в тому, що немає відчутного прогресу в розслідуваннях їхніх справ в Україні. Саме за цими людьми. Ми порушили це питання перед нашими правоохоронними органами, оскільки МЗС не веде розслідувань, що треба прискорювати цю роботу, щоб надавати ЄС необхідну доказову базу для продовження санкцій", - зауважив він.

Запроваджені Європейським Союзом у березні 2014 року санкції забороняють в'їзд до країн-членів ЄС і заморожують в європейських банках активи осіб із чорного списку, які вважаються відповідальними за незаконне привласнення українських державних коштів або за зловживання службовим становищем, що призвело до втрати українських державних коштів. Першочергово у санкційному списку ЄС, який переглядається кожний рік, опинилися 18 осіб, але згодом низку з них було вилучено з нього. Зокрема, зі списку санкцій раніше був виключений експрем'єр Микола Азаров, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, ексвіцепрем'єр Андрій Клюєв, колишній заступник глави адміністрації президента України Андрій Портнов.

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