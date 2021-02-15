 НАБУ: Законопроєкт уряду загрожує незалежності бюро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2021

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НАБУ: Законопроєкт уряду загрожує незалежності бюро

Законопроєкт Кабміну про статус НАБУ відкриває можливості для позбавлення бюро інституційної незалежності, заявляють у відомстві.

У НАБУ вважають, що урядовий законопроєкт про статус Бюро відкриває можливості для позбавлення його незалежності

У НАБУ вважають, що урядовий законопроєкт про статус Бюро відкриває можливості для позбавлення його незалежності

Законопроект Кабінету міністрів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у відповідність з вимогами Конституції України, що має вирішити проблемні моменти через рішення Конституційного Суду щодо НАБУ, насправді відкриває можливості для повного перезавантаження інституції та позбавлення її інституційної незалежності, заявили у НАБУ.

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"Аналіз проєкту закону (...) дозволяє виділити низку ключових загроз, наслідком втілення яких стане втрата реальної спроможності НАБУ протидіяти та викривати топкорупцію в Україні", - йдеться у заяві НАБУ у четвер, 18 лютого.

У бюро зазначили, що згідно з цим законопроєктом "контрольний пакет" голосів у складі конкурсної комісії з відбору директора НАБУ фактично отримує Кабінет міністрів, який, окрім трьох представників від себе, призначає ще трьох зі списку, поданого донорами. "Однак остаточне рішення - за Кабміном, вищу ланку якого, нагадаємо, становлять особи, підслідні НАБУ", - зауважили у відомстві.

Також остаточне рішення щодо складу комісії зовнішнього контролю з проведення щорічної незалежної оцінки (аудиту - Ред.) повністю віддається Кабінету міністрів, наголосили у бюро.

"Привід для зміни кадрів"

Крім того, у НАБУ звернули увагу на те, що зміна статусу бюро - з правоохоронного на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - тягне за собою питання вирішення трудових взаємин зі співробітниками НАБУ, яких відібрано на посади за результатами відкритого конкурсу. "З огляду на реалії останнього часу, є ймовірність, що реорганізацію можуть використати як привід для зміни кадрового складу, який є найціннішим ресурсом у протидії та боротьбі з корупцією на вищих щаблях влади в державі", - зазначили у відомстві.

У НАБУ вважають, що "замість консолідації зусиль у боротьбі з топкорупцією, ми вкотре стали свідками чергового об'єднання владного ресурсу задля боротьби з НАБУ". При цьому у відомстві додали, що не полишають надій на готовність до конструктивної дискусії у Верховній Раді і готові до неї долучитися.

Нагадаємо, 15 лютого у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції України. Згідно з інформацією на сайті парламенту, ініціатором законопроєкту №5070 є прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що цей законопроєкт передбачає звільнення нинішнього директора НАБУ Артема Ситника і призначення виконувачем обов'язків директора його першого заступника Гізо Углави.

При цьому у грудні 2020 року в мін'юсті наголошували, що Ситник залишається на своїй посаді попри втрату чинності окремими положеннями закону про бюро, які КСУ визнав неконституційними.

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