Малюська: Новий законопроєкт про НАБУ передбачає звільнення Ситника

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що новий розроблений урядом законопроєкт про Національне антикорупційне бюро (НАБУ) передбачає звільнення нинішнього директора Артема Ситника і призначення виконувачем обов'язків директора Гізо Углави. Про це міністр написав у понеділок, 15 лютого, на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив урядовець, Конституційний суд двома своїми рішеннями визнав неконституційним указ про призначення Ситника директором НАБУ і положення закону про НАБУ в частині участі президента в підборі та призначенні директора НАБУ. Малюська наголосив, що перед урядом стояло завдання закрити прогалину в законі та врегулювати питання статусу НАБУ і його директора.

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"Першим підходом до бар'єра став законопроєкт № 4437 - в ньому уряд (з метою уникнення будь-яких сумнівів у легітимності директора НАБУ) запропонував на рівні закону надати Артемові Ситнику повноваження директора НАБУ до обрання нового директора за новою процедурою", - написав міністр. Однак той законопроєкт не отримав підтримки в парламенті.

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Водночас проблема "дірки" в законодавстві та статусі НАБУ залишилася, і її закриття - одна з умов співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), заявив міністр. "Тому уряд зробив другий підхід - новий законопроєкт, який надає НАБУ статус органу виконавчої влади і нову процедуру обрання директора НАБУ", - пояснив він. Також, за словами Малюськи, окремою нормою законопроєкту зазначено, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник.

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"Політика - мистецтво можливого. І якщо привести в порядок статус НАБУ як інституції можна тільки шляхом скорочення терміну роботи Артема - таку опцію теж не варто відкидати", - пояснив урядовець.

Нагадаємо, в грудні 2020 року в мін'юсті наголошували, що Ситник залишається на своїй посаді попри втрату чинності окремими положеннями закону про бюро, які КСУ визнав неконституційними.