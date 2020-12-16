 Малюська: Новий законопроєкт про НАБУ передбачає звільнення Ситника | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2021

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Малюська: Новий законопроєкт про НАБУ передбачає звільнення Ситника

Новий законопроєкт про НАБУ передбачає звільнення директора Артема Ситника і призначення виконувачем обов'язків директора Гізо Углави, пояснив міністр юстиції Денис Малюська.

Директор НАБУ Артем Ситник

Директор НАБУ Артем Ситник (архівне фото)

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що новий розроблений урядом законопроєкт про Національне антикорупційне бюро (НАБУ) передбачає звільнення нинішнього директора Артема Ситника і призначення виконувачем обов'язків директора Гізо Углави. Про це міністр написав у понеділок, 15 лютого, на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив урядовець, Конституційний суд двома своїми рішеннями визнав неконституційним указ про призначення Ситника директором НАБУ і положення закону про НАБУ в частині участі президента в підборі та призначенні директора НАБУ. Малюська наголосив, що перед урядом стояло завдання закрити прогалину в законі та врегулювати питання статусу НАБУ і його директора.

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"Першим підходом до бар'єра став законопроєкт № 4437 - в ньому уряд (з метою уникнення будь-яких сумнівів у легітимності директора НАБУ) запропонував на рівні закону надати Артемові Ситнику повноваження директора НАБУ до обрання нового директора за новою процедурою", - написав міністр. Однак той законопроєкт не отримав підтримки в парламенті.

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Водночас проблема "дірки" в законодавстві та статусі НАБУ залишилася, і її закриття  - одна з умов співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), заявив міністр. "Тому уряд зробив другий підхід - новий законопроєкт, який надає НАБУ статус органу виконавчої влади і нову процедуру обрання директора НАБУ", - пояснив він. Також, за словами Малюськи, окремою нормою законопроєкту зазначено, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник.

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"Політика - мистецтво можливого. І якщо привести в порядок статус НАБУ як інституції можна тільки шляхом скорочення терміну роботи Артема - таку опцію теж не варто відкидати", - пояснив урядовець.

Нагадаємо, в грудні 2020 року в мін'юсті наголошували, що Ситник залишається на своїй посаді попри втрату чинності окремими положеннями закону про бюро, які КСУ визнав неконституційними.

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