Новий директор НАБУ: що відомо про Семена Кривоноса?

В Україні призначено нового директора НАБУ. Що відомо про Семена Кривоноса, який замінив на цій посаді Артема Ситника? Чи виправдає він очікування суспільства на ефективну боротьбу з корупцією?

Уряд України призначив на своєму позачерговому засіданні нового директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Ним став Семен Кривонос - один з трьох кандидатів, яких обрала конкурсна комісія за участі міжнародних партнерів.

З обранням директора НАБУ поспішали, аби якнайшвидше розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. "Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин", - заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 6 березня, після засідання уряду.

Хто такий Семен Кривонос?

Семену Кривоносу 40 років, народився він у Маріуполі. До того, як взяти участь у конкурсі на директора НАБУ, Кривонос обіймав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ). На офіційній сторінці ДІАМ можна знайти і його біографію, де вказано, що Кривонос у 2005 році закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю "Агрономія". У 2007 році закінчив Національну академію державного управління при президентові України за спеціальністю "Державне управління". У 2010 році закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування за спеціальністю "Правознавство", здобувши кваліфікацію спеціаліста права.

На державній службі Кривонос з 2007 року і за цей час встиг попрацювати у різних структурах та відомствах. Він має досвід роботи і в Голосіївській райдержадміністрації Києва, і в міністерстві юстиції, і в Одеській митниці за часів Міхеіла Саакашвілі. Крім того, Кривонос був старшим юридичним радником в Міжнародній організації з розвитку права, займався адвокатською діяльністю в адвокатському об'єднанні "Пасіка і партнери", був головою громадської організації "Офіс простих рішень та результатів".

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До нового директора НАБУ є питання щодо доброчесності

З огляду на професійну кар'єру Семена Кривоноса у Центрі протидії корупції зауважують, що новий очільник НАБУ не має досвіду розслідування корупції, натомість має політичні знайомства. "До нового очільника НАБУ є запитання", - прокоментувала у розмові з DW керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції Олена Щербан. За її словами, на співбесідах Кривонос підтвердив своє знайомство із заступником керівника Офісу президента Олексієм Кулебою. Вона звернула увагу також на той факт, що дружина Кривоноса працювала разом з Кулебою певний час у Київській міській державній адміністрації (КМДА). Щербан не виключила, що це може впливати на певні рішення директора НАБУ. "Але чи це справді впливатиме й чи означає, що він буде лояльним до Офісу президента, ми побачимо на практиці", - сказала Щербан.

Як повідомила представниця Центру протидії корупції, антикорупціонери цікавилися й продажем земельної ділянки, яку Кривонос придбав за однією ціною, а продав начебто набагато дорожче, заробивши близько ста тисяч доларів. За словами Щербан, ця земельна ділянка виявилася землею лісового фонду. "Очевидно ділянка була придбана з порушенням, а потім продана. Ті обставини, як це відбувалося, як він зміг купити цю ділянку? Він запевняв конкурсну комісію, що він не знав про проблему. Але як можна не знати, що це ліс, якщо ти купуєш ділянку в лісі?", - дивується Щербан. Окрім цього, як зауважила далі представниця Центру протидії корупції, є багато запитань до статків дружини Семена Кривоноса, про що конкурсна комісія, за її словами, так і не розпитала ретельно тоді ще кандидата на посаду очільника НАБУ.

До проведення самого конкурсу в антикорупційній організації Transparency International Ukraine претензій немає - конкурсний відбір там називають прозорим і відкритим. Але й експерти TI Ukraine кажуть, що до новопризначеного директора антикорупційного відомства залишається досить багато запитань щодо політичної заангажованості. Зокрема, йдеться про зв’язки Кривоноса не лише із заступником голови ОП Олексієм Кулебою, але й з віцепрем’єром Михайлом Федоровим, ексголовою Одеської області Міхеілом Саакашвілі, нардепкою Тетяною Плачковою.

"Ми виходимо на початок каденції нового директора НАБУ з достатньо великою кількістю сумнівів щодо того, чи зможе новий очільник незалежно й ефективно здійснювати свої функції директора цієї інституції. Але пан Кривонос має змогу на практиці довести свою реальну незалежність та готовність розслідувати корупцію у всіх гілках влади", - сказала у розмові з DW заступниця виконавчого директора Transparency International Ukraine з юридичних питань Катерина Риженко. На її думку, говорити про те, що Семен Кривонос справді обрав шлях незалежності та незаангажованості, можна буде в тому разі, якщо він ініціює та підтримуватиме корупційні розслідування не тільки щодо колишніх можновладців, а й стосовно нинішніх владних представників.

З викривача корупції до очільника антикорупційного відомства

У 2016 році Семен Кривонос виграв конкурс на посаду директора Одеського територіального управління НАБУ. Однак тоді відмовився від цієї посади на тлі скандалу щодо походження його статків. Тоді журналісти "Слідство.Інфо" в своєму розслідуванні вказували, що ще під час роботи в Голосіївській районній держадміністрації Києва Кривоносу з дружиною нібито вдалося "при незначних доходах стати власниками семи з половиною гектарів землі, будинку та квартири площею 80 квадратів під Києвом". Пізніше тодішній директор НАБУ Артем Ситник заявив, що перевірка не показала причетності Кривоноса до обставин, про які повідомили ЗМІ, а жодних офіційних підозр щодо нібито хабарництва йому не висували.

Пізніше сам Кривонос став викривачем корупції. На початку 2022 року за заявою Кривоноса детективи НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затримали представника однієї з київських будівельних компаній, який намагався дати голові ДІАМ хабар у 120 тисяч доларів. Особа прагнула отримати сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію попри порушення. Досудове розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у грудні 2021 року, згодом справу спрямували до Вищого антикорупційного суду.

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На думку голови антикорупційної організації StateWatch Гліба Каневського, перші сто днів роботи Семена Кривоноса на посаді очільника НАБУ покажуть його пріоритети. Чимало залежить від того, як складуться його професійні стосунки з головою САП Олександром Клименком, який зарекомендував себе як незалежний керівник незалежного антикорупційного органу, з яким НАБУ має взаємодіяти в тісній співпраці, вважає Каневський.

"Дуже хочеться, аби Кривонос став темною конячкою, на яку ніхто не робив ставку, а він прийшов і почав боротися з корупцією, - каже Каневський у розмові з DW. - Треба йому дати шанс. Але поки інформація про його зв'язок з представниками влади і відсутність досвіду корупційних розслідувань схиляють чаші терезів до того, що новообраний директор може і не виправдати очікування, які покладає суспільство на посаду директора НАБУ".

Директор НАБУ призначається на сім років, і звільнити його, до речі, доволі складно. "Директор НАБУ це досить захищена посада. Єдиний спосіб його звільнити - це міжнародний аудит за участі міжнародних експертів. Цей аудит має відбуватися щорічно, але в Україні за вісім років існування НАБУ він так жодного разу й не проводився", - констатує представниця Центру протидії корупції Олена Щербан.

"Боятись Бога, народу України та НАБУ"

Тим часом у своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook , сам Семен Кривонос у першу чергу подякував конкурсній комісії за відкритий конкурс, а прем’єру та уряду за призначення на посаду директора НАБУ, потім пообіцяв, що залишатиметься відкритим для громадянського суспільства, професійних організацій, журналістів, міжнародних партнерів, і запевнив, що докладе зусиль для збереження незалежності та розбудови інституції.

"Основним показником ефективності буду вважати, коли кожен корупціонер, перед тим, як лише подумати про те, щоб вчинити корупційний злочин, буде боятись Бога, народу України та НАБУ", - заявив Кривонос.