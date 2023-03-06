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Кабмін призначив Семена Кривоноса директором НАБУ
Фото: Olena Perepadya
ПолітикаУкраїна

Кабмін призначив Семена Кривоноса директором НАБУ

Ольга Журавльова | Валерій Сааков
2 год. тому

Призначенням Кривоноса директором НАБУ Україна виконала всі сім рекомендацій, висунутих під час отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу та повністю сформувала антикорупційну інфраструктуру, наголосив Денис Шмигаль.

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Кабінет Міністрів України призначив голову Державної інспекції архітектури та містобудування Семена Кривоноса на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Рішення було ухвалено в понеділок, 6 березня, на позачерговому засіданні уряду.

Крім Кривоноса на засіданні уряду розглядали кандидатури Сергія Гупяка та Романа Осипчука, які також були передані в уряд за результатами проведеного конкурсу. "Отримавши всі необхідні матеріали комісії з відбору, уряд уважно вивчив ці матеріали щодо кожного кандидата, провів особисте знайомство з кожним кандидатом у рівних умовах", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, якого цитує пресслужба Кабміну.

Прем'єр наголосив, що з цим призначенням Україна виконала всі сім рекомендацій, висунутих під час отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу. "Із призначенням директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану, працюючу та незалежну антикорупційну інфраструктуру", - додав Шмигаль.

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НАБУ створили у 2015 році і цю установу сім років очолював Артем Ситник. У квітні 2022 року передбачений законом термін перебування керівника на цій посаді сплив, однак майже рік нового не обирали через низку формальних приводів та воєнні дії.

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