Кабмін призначив Семена Кривоноса директором НАБУ

Призначенням Кривоноса директором НАБУ Україна виконала всі сім рекомендацій, висунутих під час отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу та повністю сформувала антикорупційну інфраструктуру, наголосив Денис Шмигаль.

Кабінет Міністрів України призначив голову Державної інспекції архітектури та містобудування Семена Кривоноса на посаду директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Рішення було ухвалено в понеділок, 6 березня, на позачерговому засіданні уряду.

Крім Кривоноса на засіданні уряду розглядали кандидатури Сергія Гупяка та Романа Осипчука, які також були передані в уряд за результатами проведеного конкурсу. "Отримавши всі необхідні матеріали комісії з відбору, уряд уважно вивчив ці матеріали щодо кожного кандидата, провів особисте знайомство з кожним кандидатом у рівних умовах", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, якого цитує пресслужба Кабміну.

Прем'єр наголосив, що з цим призначенням Україна виконала всі сім рекомендацій, висунутих під час отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу. "Із призначенням директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану, працюючу та незалежну антикорупційну інфраструктуру", - додав Шмигаль.

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НАБУ створили у 2015 році і цю установу сім років очолював Артем Ситник. У квітні 2022 року передбачений законом термін перебування керівника на цій посаді сплив, однак майже рік нового не обирали через низку формальних приводів та воєнні дії.