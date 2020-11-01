 Народні депутати передали до КСУ заяву із закликом до відставки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2020

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Народні депутати передали до КСУ заяву із закликом до відставки

Народні депутати передали до Конституційного суду України заяву із закликом до суддів добровільно скласти повноваження.

Протестувальники під Конституційним судом України (архівне фото)

Протестувальники під Конституційним судом України (архівне фото)

Народні депутати в середу, 4 листопада, передали до Конституційного суду України (КСУ) заяву із закликом до суддів добровільно скласти повноваження. Як повідомляється на сторінці партії "Слуга народу" в соцмережі Facebook, цю заяву підписали 226 народних депутатів. Заява стосується не всіх суддів, а тільки 11, які підтримали скандальне рішення про скасування антикорупційної реформи й електронного декларування зокрема.

"Ця політична заява, спрямована на те, щоб закликати 11 суддів скласти повноваження добровільно. Щоб вони зрозуміли, що народні депутати - це делеговані суспільством суб'єкти законодавчої ініціативи, немає довіри після таких рішень до суддів", - сказав голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія. У разі, якщо вони не складуть повноважень, зазначив він, у депутатів є низка законодавчих ініціатив.

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За його словами, усі вони мають одну мету - фактично запобігти подальшим рішенням КСУ, які можуть повністю зруйнувати антикорупційну незалежну інфраструктуру. "Конституційний суд має розглянути у своїй програмі питання конституційності роботи Вищого антикорупційного суду. Це може безпосередньо вплинути на призупинення безвізового режиму з ЄС. Народ України не прощатиме таких рішень", - наголосив Арахамія і додав, що є законопроекти, які тимчасово блокуватимуть роботу КСУ, а деякі, зокрема президентські, пропонують перезавантажити систему Конституційного Суду, тому парламент визначатиметься.

Нагадаємо, що 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Це рішення наразилося на гостру критику як політиків, так громадськості. 29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт щодо "відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким він пропонує визнати нікчемним рішення КСУ від 27 жовтня та припинити повноваження складу КСУ, який це рішення ухвалив. Ця ініціатива Зеленського також викликала хвилю критики.

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