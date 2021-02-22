 В′язниці на продаж: як мін′юст заробляє на ремонт СІЗО? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.02.2021

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Політика й суспільство

В'язниці на продаж: як мін'юст заробляє на ремонт СІЗО? (відео)

35 в'язниць планує продати мін'юст України. Мовляв, більшість закладів вже давно законсервовані і не працюють. DW побувала в Ірпінській виправній колонії, яку вже виставили на продаж. Громадські активісти скептичні.

Українські в'язниці - ласий шматок на продаж?

Українські в'язниці - ласий шматок на продаж?

35 "законсервованих" в'язниць - добрий актив для продажу, вирішило Міністерство юстиції України і виставило першу виправну колонію на продаж. Виручені кошти обіцяють вкласти в будівництво нових слідчих ізоляторів і поліпшення умов утримання в СІЗО. DW побувала в Ірпінській виправній колонії, яку вже виставили на продаж. Від успішного продажу цієї в'язниці залежить доля цілої реформи приватизації в'язниць, кажуть у мін'юсті. Втім, громадські активісти скептичні щодо цієї ідеї. Дивіться репортаж DW:


 

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