В'язниці на продаж: як мін'юст заробляє на ремонт СІЗО? (відео)

35 "законсервованих" в'язниць - добрий актив для продажу, вирішило Міністерство юстиції України і виставило першу виправну колонію на продаж. Виручені кошти обіцяють вкласти в будівництво нових слідчих ізоляторів і поліпшення умов утримання в СІЗО. DW побувала в Ірпінській виправній колонії, яку вже виставили на продаж. Від успішного продажу цієї в'язниці залежить доля цілої реформи приватизації в'язниць, кажуть у мін'юсті. Втім, громадські активісти скептичні щодо цієї ідеї. Дивіться репортаж DW:



