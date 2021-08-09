 За вироками ВАКС позбавлені волі 27 корупціонерів - голова суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2021

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За вироками ВАКС позбавлені волі 27 корупціонерів - голова суду

За вироками Вищого антикорупційного суду України 27 корупціонерів отримали покарання у вигляді позбавлення волі, заявила голова ВАКС Олена Танасевич.

Олена Танасевич

Олена Танасевич (архівне фото)

За два роки роботи Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України виніс вироки трьом народним депутатам, двом депутатам місцевих рад, а реальне покарання у вигляді позбавлення волі отримали 27 корупціонерів. Про це повідомила голова ВАКС Олена Танасевич в інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому в середу, 8 вересня.

"Наразі винесено 45 вироків, з яких 7 - виправдувальні, 38 - обвинувальні, і ще один в частині пред'явленого обвинувачення є виправдувальним, а в іншій частині - обвинувальним", - розповіла Танасевич. За її словами, серед обвинувальних вироків 14 винесені на підставі угод про визнання провини.

"Реальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від двох до дев'яти років призначено 27 особам. Наразі на розгляді першої інстанції ВАКС перебувають 184 кримінальних провадження за обвинуваченням 440 осіб", - уточнила Танасевич. Водночас вона додала: "За два роки обвинувальні вироки винесено щодо трьох народних депутатів і двох депутатів місцевих рад, вироків щодо колишніх і нинішніх міністрів не виносили".

Танасевич наголосила, що специфіка роботи суду дає змогу побачити реальні результати лише в довгостроковій перспективі. "Але вже зараз можна констатувати, що невідворотність покарання за корупцію в Україні стає нормою", - резюмувала голова ВАКС.

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Тиск на суддів ВАКС

Голова Вищого антикорупційного суду також зазначила, що за два роки роботи ВАКС судді 12 разів зверталися до Вищої ради правосуддя (ВРП) через втручання в їхню діяльність. "Щодо трьох із цих звернень ВРП вжила заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя", - розповіла Танасевич.

За її словами, зокрема, йдеться про погрози слідчій судді на її особистій сторінці у Facebook, про вибух гранати РГД-5 на території внутрішнього двору суду та про звернення народного депутата з вимогою обрання певного запобіжного заходу підозрюваному, яке надійшло особисто Танасевич. "Наразі на підставі перших двох звернень до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, триває досудове розслідування", - сказала вона.

За її зверненням, зазначила Танасевич, ВРП скерувала звернення до Верховної Ради щодо неприпустимості втручання у діяльність правосуддя. Що стосується ще семи заяв про втручання у діяльність роботи суддів, то, за словами голови ВАКС, ВРП за результатами перевірки не встановила фактів, які свідчили б про загрозу незалежності суддів, ще щодо двох заяв перевірка триває.

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