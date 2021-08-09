За вироками ВАКС позбавлені волі 27 корупціонерів - голова суду

За вироками Вищого антикорупційного суду України 27 корупціонерів отримали покарання у вигляді позбавлення волі, заявила голова ВАКС Олена Танасевич.
За два роки роботи Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України виніс вироки трьом народним депутатам, двом депутатам місцевих рад, а реальне покарання у вигляді позбавлення волі отримали 27 корупціонерів. Про це повідомила голова ВАКС Олена Танасевич в інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому в середу, 8 вересня.
"Наразі винесено 45 вироків, з яких 7 - виправдувальні, 38 - обвинувальні, і ще один в частині пред'явленого обвинувачення є виправдувальним, а в іншій частині - обвинувальним", - розповіла Танасевич. За її словами, серед обвинувальних вироків 14 винесені на підставі угод про визнання провини.
"Реальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від двох до дев'яти років призначено 27 особам. Наразі на розгляді першої інстанції ВАКС перебувають 184 кримінальних провадження за обвинуваченням 440 осіб", - уточнила Танасевич. Водночас вона додала: "За два роки обвинувальні вироки винесено щодо трьох народних депутатів і двох депутатів місцевих рад, вироків щодо колишніх і нинішніх міністрів не виносили".
Танасевич наголосила, що специфіка роботи суду дає змогу побачити реальні результати лише в довгостроковій перспективі. "Але вже зараз можна констатувати, що невідворотність покарання за корупцію в Україні стає нормою", - резюмувала голова ВАКС.
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Голова Вищого антикорупційного суду також зазначила, що за два роки роботи ВАКС судді 12 разів зверталися до Вищої ради правосуддя (ВРП) через втручання в їхню діяльність. "Щодо трьох із цих звернень ВРП вжила заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя", - розповіла Танасевич.
За її словами, зокрема, йдеться про погрози слідчій судді на її особистій сторінці у Facebook, про вибух гранати РГД-5 на території внутрішнього двору суду та про звернення народного депутата з вимогою обрання певного запобіжного заходу підозрюваному, яке надійшло особисто Танасевич. "Наразі на підставі перших двох звернень до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, триває досудове розслідування", - сказала вона.
За її зверненням, зазначила Танасевич, ВРП скерувала звернення до Верховної Ради щодо неприпустимості втручання у діяльність правосуддя. Що стосується ще семи заяв про втручання у діяльність роботи суддів, то, за словами голови ВАКС, ВРП за результатами перевірки не встановила фактів, які свідчили б про загрозу незалежності суддів, ще щодо двох заяв перевірка триває.