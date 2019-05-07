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Олена Танасевич
Олена Танасавич - українські правниця, колишня голова Вищого антикорупційного суду України.
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Докладно
Танасевич: за вироками ВАКС позбавлені волі 27 корупціонерів
Танасевич: за вироками ВАКС позбавлені волі 27 корупціонерів
За вироками ВАКС 27 корупціонерів отримали покарання у вигляді позбавлення волі, заявила голова суду Олена Танасевич.
Політика
08.09.2021
8 вересня 2021 р.
Голова Антикорупційного суду: із Зеленським посадки топ-корупціонерів не обговорювали (05.09.2019)
Голова Антикорупційного суду: із Зеленським посадки топ-корупціонерів не обговорювали (05.09.2019)
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв Антикорупційному суду допомагати карати топ-корупціонерів. Наскільки готовий суд, який запрацював 5 вересня, до роботи і що обговорювала Олена Танасевич із Зеленським, голова Антикорупційного суду розповіла в ексклюзивному інтерв’ю DW.
Політика
05.09.2019
5 вересня 2019 р.
15:18 хв.
Олена Танасевич очолила Вищий антикорупційний суд України
Олена Танасевич очолила Вищий антикорупційний суд України
Збори суддів Вищого антикорупційного суду України з третьої спроби обрали голову суду. ВАКС очолила Олена Танасевич.
Політика
07.05.2019
7 травня 2019 р.
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