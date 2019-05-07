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Олена Танасевич

Олена Танасавич - українські правниця, колишня голова Вищого антикорупційного суду України.

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Докладно

Олена Танасевич

Танасевич: за вироками ВАКС позбавлені волі 27 корупціонерів

Танасевич: за вироками ВАКС позбавлені волі 27 корупціонерів

За вироками ВАКС 27 корупціонерів отримали покарання у вигляді позбавлення волі, заявила голова суду Олена Танасевич.
Політика8 вересня 2021 р.
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Голова Антикорупційного суду: із Зеленським посадки топ-корупціонерів не обговорювали (05.09.2019)

Голова Антикорупційного суду: із Зеленським посадки топ-корупціонерів не обговорювали (05.09.2019)

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв Антикорупційному суду допомагати карати топ-корупціонерів. Наскільки готовий суд, який запрацював 5 вересня, до роботи і що обговорювала Олена Танасевич із Зеленським, голова Антикорупційного суду розповіла в ексклюзивному інтерв’ю DW.
Політика5 вересня 2019 р.15:18 хв.
Вищий антикорупційний суд обрав голову

Олена Танасевич очолила Вищий антикорупційний суд України

Олена Танасевич очолила Вищий антикорупційний суд України

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України з третьої спроби обрали голову суду. ВАКС очолила Олена Танасевич.
Політика7 травня 2019 р.