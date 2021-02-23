ВАКС заочно заарештував екскерівника "Приватбанку" Дубілета

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) України у середу, 2 червня, ухвалив рішення заочно заарештувати ексглаву правілння "Приватбанку" Олександра Дубілета, який зараз перебуває у розшуку, повідомила пресслужба Центру протидії корупції (ЦПК) у Telegram-каналі громадської організації.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього голови правління "Приватбанку" Олександра Дубілета", - зазначається у повідомленні.

При цьому, оскільки Дубілет перебуває не в Україні і оголошений у міжнародний розшук, запобіжний захід йому призначили заочно до моменту його фактичного затримання і доправлення до місця кримінального провадження, додають у ЦПК.

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У ЦПК називають підозру обґрунтованою

У повідомленні Центру протидії корупції також зазначається, що рішення слідчого судді, на думку громадської організації, означає обґрунтованість підозри, яка була раніше висунута Дубілету, а повідомлення про неї відбулося відповідно до норм законодавства.

У ЦПК також нагадали, що, за версією слідства, напередодні націоналізації “Приватбанку” його керівники вчинили розтрату 315 мільйонів доларів на користь пов’язаної з банком компанії Claresholm Marketing Ltd. Детективи вважають, що саме Дубілет, використовуючи підроблені банківські документи та фіктивне кредитування, розпорядився переказати ці кошти з кореспондентського рахунку “Приватбанку”, відкритого в одному з європейських банків.

Крім цього, Дубілета підозрюють і у розтраті майже 137 мільйонів гривень, які за день до націоналізації “Приватбанку” безпідставно переказали страховій компанії “Інгосстрах”, додають у Центрі протидії корупції.

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Підозри у справі "Приватбанку"

У лютому 2021 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило підозри трьом колишнім високопосадовцям "Приватбанку". Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова, яка погодила підозри 23 лютого, повідомила, що їх підозрюють у "розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні".

Серед цих високопосадовців був колишній перший заступник голови правління "Приватбанку" Володимир Яценко, який намагався залишити Україну на приватному літаку у напрямку Відня. Завдяки зусиллям правоохоронців літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де експосадовця затримали, але пізніше відпустили під заставу у 52 мільйона гривень.

Іншими двома підозрюваними, за даними ЗМІ, були Дубілет і перша заступниця голови правління СК "Інгосстрах" Олена Бичихіна. Їм двом відправили повідомлення про підозру поштою, а Яценку вручили особисто.