Голова Верховного суду: В судовій системі є своя "п'ята колона"

Голова Верховного суду Валентина Данішевська закликала делегатів XVIII чергового з'їзду суддів обрати гідних представників суддівського корпусу до органів суддівського управління і самоврядування. Про це вона заявила у вівторок, 9 березня, на відкритті з'їзду суддів у Києві.

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"Сподіваюся, що всі ви сьогодні налаштовані на те, щоб обрати найбільш гідних, і я закликаю вас до цього. (...) Ми запропонуємо до цих органів людей, у яких бездоганна репутація", - наголосила Данішевська, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". При цьому вона визнала, що судовій системі ще слід працювати над тим, щоб отримати реальну незалежність, "щоб кожен суддя відчував себе вільним і незалежним від будь-якого тиску - з боку влади, громадськості".

Данішевська звернула увагу і на наявність у судовій системі сил, "які намагаються посіяти розбрат між суддями різних регіонів, різних інстанцій". У цьому контексті голова Верховного суду додала: "Звісно, і в судовій системі є своя "п'ята колона", але я впевнена, що ті люди, які забули про присягу, або ті, хто вважає нашу присягу тільки фарсом, рано чи пізно підуть від нас - або силами наших органів, або силами громадськості, але судова система з часом гідно виглядатиме серед інших державних органів й отримає належну повагу".

З'їзд у супроводі протесту

Тим часом біля місця проведення з'зду суддів проходить акція протесту. З огляду на протест Данішевська зазначила, що довіра до суддів в Україні відновлюється не так швидко, як цього хотілося б. "Певна кількість таких людей (які не довіряють суддям. - Ред.) супроводжують, умовно кажучи, наш з'їзд. Чого хочуть ці люди? Щоб у судових органах були люди з досконалою репутацією, добропорядні, професійні. І ми цього хочемо. Єдина різниця лише в тому, що нас закликають не проводити цей з'їзд", - зазначила голова Верховного суду.

Данішевська звернула увагу на те, що формування органів суддівського управління і самоврядування є конституційним обов'язком суддів. "Ми не можемо прислухатися до пропозицій порушувати закон", - додала вона.

XVIII черговий з'їзд суддів України відбувається в Києві 9-11 березня, на порядку денному з'їзду - обрання судді Конституційного суду України, членів Вищої ради правосуддя, Ради суддів України.

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