 Голова Верховного суду: В судовій системі є своя ″п′ята колона″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2021

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Голова Верховного суду: В судовій системі є своя "п'ята колона"

Голова Верховного суду Валентина Данішевська вважає, що довіра до суддів в Україні відновлюється не так швидко, як цього хотілося б.

Валентина Данішевська (архівне фото)

Валентина Данішевська (архівне фото)

Голова Верховного суду Валентина Данішевська закликала делегатів XVIII чергового з'їзду суддів обрати гідних представників суддівського корпусу до органів суддівського управління і самоврядування. Про це вона заявила у вівторок, 9 березня, на відкритті з'їзду суддів у Києві.

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"Сподіваюся, що всі ви сьогодні налаштовані на те, щоб обрати найбільш гідних, і я закликаю вас до цього. (...) Ми запропонуємо до цих органів людей, у яких бездоганна репутація", - наголосила Данішевська, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". При цьому вона визнала, що судовій системі ще слід працювати над тим, щоб отримати реальну незалежність, "щоб кожен суддя відчував себе вільним і незалежним від будь-якого тиску - з боку влади, громадськості".

Данішевська звернула увагу і на наявність у судовій системі сил, "які намагаються посіяти розбрат між суддями різних регіонів, різних інстанцій". У цьому контексті голова Верховного суду додала: "Звісно, і в судовій системі є своя "п'ята колона", але я впевнена, що ті люди, які забули про присягу, або ті, хто вважає нашу присягу тільки фарсом, рано чи пізно підуть від нас - або силами наших органів, або силами громадськості, але судова система з часом гідно виглядатиме серед інших державних органів й отримає належну повагу".

З'їзд у супроводі протесту

Тим часом біля місця проведення з'зду суддів проходить акція протесту. З огляду на протест Данішевська зазначила, що довіра до суддів в Україні відновлюється не так швидко, як цього хотілося б. "Певна кількість таких людей (які не довіряють суддям. - Ред.) супроводжують, умовно кажучи, наш з'їзд. Чого хочуть ці люди? Щоб у судових органах були люди з досконалою репутацією, добропорядні, професійні. І ми цього хочемо. Єдина різниця лише в тому, що нас закликають не проводити цей з'їзд", - зазначила голова Верховного суду.

Данішевська звернула увагу на те, що формування органів суддівського управління і самоврядування є конституційним обов'язком суддів. "Ми не можемо прислухатися до пропозицій порушувати закон", - додала вона.

XVIII черговий з'їзд суддів України відбувається в Києві 9-11 березня, на порядку денному з'їзду - обрання судді Конституційного суду України, членів Вищої ради правосуддя, Ради суддів України.

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