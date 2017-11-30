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Валентина Данішевська
Валентина Данішевська - українська правниця, колишня голова Верховного суду України.
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Докладно
Голова Верховного суду: В судовій системі є "п'ята колона"
Голова Верховного суду: В судовій системі є "п'ята колона"
Голова Верховного суду вважає, що довіра до суддів в Україні відновлюється не так швидко, як цього хотілося б.
Закон і право
09.03.2021
9 березня 2021 р.
Валентина Данішевська: Влада зазіхає на незалежність судів
Валентина Данішевська: Влада зазіхає на незалежність судів
Голова Верховного суду Валентина Данішевська вбачає у новому законі загрозу незалежності суддів. Інтерв'ю DW.
Закон і право
26.11.2019
26 листопада 2019 р.
Голова Верховного суду України про Зеленського, тиск на суддів та судову реформу Порошенка (26.11.2019)
Голова Верховного суду України про Зеленського, тиск на суддів та судову реформу Порошенка (26.11.2019)
Голова Верховного суду України Валентина Данішевська розповіла в ексклюзивному інтерв'ю DW про судову реформу, тиск влади на судову систему, Антикорупційний суд та суперечливу роль активістів в очищенні системи.
Політика
26.11.2019
26 листопада 2019 р.
15:40 хв.
Що принесе судовій системі реформа Зеленського
Що принесе судовій системі реформа Зеленського
Критики застерігають про зростання навантаження на суди та їхню залежність від політиків.
Політика
17.10.2019
17 жовтня 2019 р.
Обрано голову нового Верховного суду в Україні
Обрано голову нового Верховного суду в Україні
Шляхом таємного голосування на пленумі Верховного суду Валентина Данішевська обрана його головою.
Політика
30.11.2017
30 листопада 2017 р.
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