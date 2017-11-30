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Валентина Данішевська

Валентина Данішевська - українська правниця, колишня голова Верховного суду України.

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Докладно

Валентина Данішевська (архівне фото)

Голова Верховного суду: В судовій системі є "п'ята колона"

Голова Верховного суду: В судовій системі є "п'ята колона"

Голова Верховного суду вважає, що довіра до суддів в Україні відновлюється не так швидко, як цього хотілося б.
Закон і право9 березня 2021 р.
Юстиція (символічне фото)

Валентина Данішевська: Влада зазіхає на незалежність судів

Валентина Данішевська: Влада зазіхає на незалежність судів

Голова Верховного суду Валентина Данішевська вбачає у новому законі загрозу незалежності суддів. Інтерв'ю DW.
Закон і право26 листопада 2019 р.
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Голова Верховного суду України про Зеленського, тиск на суддів та судову реформу Порошенка (26.11.2019)

Голова Верховного суду України про Зеленського, тиск на суддів та судову реформу Порошенка (26.11.2019)

Голова Верховного суду України Валентина Данішевська розповіла в ексклюзивному інтерв'ю DW про судову реформу, тиск влади на судову систему, Антикорупційний суд та суперечливу роль активістів в очищенні системи.
Політика26 листопада 2019 р.15:40 хв.
Що принесе судовій системі реформа Зеленського

Що принесе судовій системі реформа Зеленського

Що принесе судовій системі реформа Зеленського

Критики застерігають про зростання навантаження на суди та їхню залежність від політиків.
Політика17 жовтня 2019 р.
Пленум Верховного суду обрав собі голову

Обрано голову нового Верховного суду в Україні

Обрано голову нового Верховного суду в Україні

Шляхом таємного голосування на пленумі Верховного суду Валентина Данішевська обрана його головою.
Політика30 листопада 2017 р.