Цифровізація судової системи - "суд у смартфоні" від Зеленського набирає обрисів

Практика подачі судової заяви через інтернет в Україні існує вже кілька років. З 2018 року працює платформа "Електронний суд", яка є складовою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Нею можна користуватися і на смартфонах. Втім це стосується адміністративних справ та цивільного судочинства.

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт передбачає розробку інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування у кримінальному процесі. Її буде інтегровано до вже існуючої судової інформаційно-телекомунікаційної системи. За законопроєкт проголосували 276 народних депутатів.

Нині матеріали справ можуть раптово губитися

"Розробка такої електронної системи назріла давно, - каже адвокат Столичної колегії адвокатів Геннадій Дубов. - Зараз у нас якісь з документів можуть зникати у райвідділках поліції, випадково знищуватися, чи раптово згоріти у пожежах, або губитися при передачі паперових матеріалів з одного органу до іншого чи дорогою до суду".

За його словами, у таких умовах стороні захисту дуже важко працювати, адже процес затягується на невизначений час ще на етапі досудового розслідування. А потім, констатував Дубов, через надмірне завантаження судів підозрюваним доводиться роками чекати ще й судового вироку.

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Як власне працюватиме "суд у смартфоні"

Президентський законопроєкт передбачає, що до інформаційно-телекомунікаційної системи будуть підключені всі органи досудового розслідування та учасники кримінального провадження. У системі можна буде створювати, збирати, зберігати, шукати, обробляти та передавати матеріали та інформацію щодо кримінальних справ. Документи, підписані та погоджені у цій системі з використанням кваліфікованого електронного підпису, а також їхні примірники в електронній та паперовій формі вважатимуться оригіналами документів.

Щоб ознайомитись з матеріалами у системі до них або до їхніх електронних копій надаватиметься спеціальний доступ. "Планується розробити електронний кабінет адвоката, доступ до якого надаватиме слідчий для ознайомлення з матеріалами слідства. Буде також розроблений і мобільний застосунок до системи, і там можна буде все переглядати. Також система буде інтегрована в електронну судову систему", - розповіла в коментарі DW керівниця проєктів цифрової трансформації міністерства цифрової трансформації України Оксана Літвінова. Вона повідомила, що зараз обговорюється концепція побудови інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування та її функціонал.

Чиновниця вважає, що для затвердження всіх документів та створення "єдиного суду у смартфоні " знадобиться не менше трьох років. За словами Літвінової, наразі у НАБУ, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та у Вищому антикорупційному суді вже розроблена і діє єдина інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування, судочинства та документообігу, яка є пілотним проєктом, який згодом можливо буде масштабований на всі досудові органи та суди.

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Чутливість системи до хакерських атак

Заступник голови правління Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда наголосив, що передусім нова система, яка розроблятиметься, повинна бути надійно захищеною від хакерських зламів та атак, а також простою у застосуванні, аби кожен учасник процесу міг швидко ознайомлюватися з матеріалами справи. "Перехід на безпаперовий розгляд справ заслуговує на підтримку. Набагато спроститься логістика: не треба буде возити справи туди сюди. Але важлива безпека використання даних, аби матеріали справ не продавалися на чорному ринку", - зазначає Куйбіда.

У мінцифрі на це зауважують, що робота нової інформаційно-телекомунікаційної системи підлягатиме держзахисту. Перед початком експлуатації вона має отримати сертифікат відповідності комплексній системі захисту інформації (КСЗІ), який видає Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації. За несанкціоноване втручання у інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування передбачена відповідальність, каже Оксана Літвінова.

Критика від ОПЗЖ: дублювання єдиного реєстру

Плани щодо створення "суду в смартфоні" розкритикували представники політичної партії "Опозиційна платформа - "За життя" (ОПЗЖ). Так, депутат з фракції ОПЗЖ, заступник голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Григорій Мамка вважає, що нічого нового Володимир Зеленський так і не запропонував. "Якщо порівняти систему, яка пропонується цим законопроєктом, вона може і гарна, тільки вона дублює Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР)". Крім того, Мамка побоюється, що нововведення тільки заплутає правоохоронців, яка система є пріоритетною для застосування. На його думку, це спровокує хаос у документах, що ще більше затягне досудове розслідування кримінальних справ.

Оксана Літвінова не погоджується з такою критикою і вважає її необґрунтованою. "Інформаційно-телекомунікаційна система досудового розслідування взаємодіятиме з ЄРДР. В Єдиний реєстр досудових розслідувань вноситься лише повідомлення про вчинення злочину, а нова система передбачає ведення електронного документообігу, ведення процесуальних документів тощо. Всі ці документи - томи справ - в один клік можна буде почитати на своєму смартфоні", - стверджує представниця мінцифри.