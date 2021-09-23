Посли G7 розчаровані, що Рада суддів досі не обрала представників до Етичної ради

Посли країн Великої сімки (G7) із занепокоєнням спостерігають за процесом судової реформи в Україні, закликають забезпечити висунення експертів до Етичної ради Вищої ради правосуддя (ВРП), а також звертають увагу на законопроєкт про вдосконалення процедури діяльності Конституційного суду (КС) України. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в Twitter-акаунті послів G7 у Києві у четвер, 23 вересня.

"Посли G7 продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні із занепокоєнням. Вони із розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів для добору кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя після того, як міжнародні партнери висунули своїх кандидатів", - наголошується у повідомленні.

На думку диппредставників країн Великої сімки, запропонований графік не відображає важливості та невідкладності цієї реформи. "Посли продовжують закликати Раду суддів та всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів до Етичної Ради ВРП", - наголошують дипломати.

Читайте також: Зеленський підписав закон, який відновлює роботу ВККС

Крім того, посли стурбовані законопроектом №4533. Вони підкреслили, що реформа Конституційного суду повинна забезпечити прозорий, конкурентний відбір нових суддів КС і "гарантувати тимчасове збільшення вимог до голосування відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії".

"Усебічна судова реформа залишається найважливішим пріоритетом для G7 як така, що має вирішальне значення для успіху всіх реформ в Україні та виконання вимог народу України. Проведення цих реформ покращить інвестиційний клімат і здатність виконувати міжнародні зобов'язання", - наголошують посли.

Закон про Етичну раду

Нагадаємо, на своєму засіданні 13 вересня члени Ради суддів не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради, яка має перевіряти на доброчесність кандидатів та членів ВРП. Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на це та наголосив, що не допустить блокування судової реформи.

16 вересня в Офісі президента відбулася присвячена судовій реформі в Україні робоча зустріч за участі голови Ради суддів, Верховного суду, представників парламенту, уряду, а також послів країн Великої сімки та Євросоюзу. Учасники узгодили спільну заяву.

Читайте також: Держдеп США заявив про загрозу зриву судової реформи в Україні

Голова Верховного суду України Валентина Данішевська на зустрічі заявила, що Рада суддів України (РСУ) жодним чином не порушила закону через те, що не змогла з першого разу обрати своїх представників до Етичної ради Вищої ради правосуддя.

Закон про утворення Етичної ради з профоцінювання і доброчесності членів Вищої ради правосуддя було ухвалено Верховною Радою у липні цього року. До складу Етичної ради мають входити три людини з-поміж суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, одна людина, запропонована Радою прокурорів України, одна - за пропозицією Ради адвокатів України та ще одна - запропонована Національною академією правових наук України в особі президії. Члени Етичної ради мають встановлювати відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики й доброчесності.