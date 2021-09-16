Судова реформа: в ОПУ провели нараду з суддями та послами G7

Рада суддів України (РСУ) жодним чином не порушила закон через те, що не змогла з першого разу обрати своїх представників до Етичної ради при Вищі раді правосуддя (ВРП), переконана голова Верховного Суду України Валентина Данішевська. Про це вона заявила у четвер, 16 вересня, під час робочої зустрічі щодо судової реформи, яка відбулася в Офісі президента України (ОПУ).

"Хоча Рада суддів і не обрала з першого разу представників до Етичної ради, цим вона не порушила закон, і вони (члени Ради суддів, - Ред.) надалі голосуватимуть, поки не оберуть цих осіб", - заявила Данішевська, йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Зустріч в Офісі президента

Як зазначається у повідомленні, крім Данішевської у зустрічі брали участь голова РСУ Богдан Моніч, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, міністр юстиції України Денис Малюська, заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов, голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін, голова комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, голова комісії з питань правової реформи при президентові, народний депутат Сергій Іонушас, а також посли країн Великої сімки (G7) та Європейського Союзу в Україні.

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Під час засідання Андрій Костін закликав РСУ делегувати своїх представників до Етичної ради, щоб це не сприймалося як блокування реформи ВРП та всієї судової реформи. "Етична рада має бути сформована не пізніше за початок жовтня", - наголосив він. За словами голови РСУ Богдана Моніча, Рада суддів продовжуватиме роботу над делегуванням кандидатів до Етичної ради. Він також нагадав, що Рада суддів підготувала пропозиції щодо удосконалення процедури обрання членів Етичної ради.

Заступник голови місії в посольстві Великобританії Ніколас Гаррокс своєю чергою зазначив, що "Україна наразі має якісне законодавство щодо очищення та перезапуску ВРП, і його потрібно виконувати". Голова представництва ЄС Матті Маасікас заявив, що судова реформа є не лише внутрішнім питанням України, оскільки її успішна реалізація прямо визначатиме зовнішньополітичний імідж країни, залучення міжнародної допомоги та інвестицій.

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Спільна заява учасників зустрічі

В ухваленій Спільній заяві щодо імплементації судової реформи в Україні учасники зустрічі наполягають "на якнайшвидшому завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та початку їхньої роботи". Окрім того, у заяві вказується на категоричне несприйняття будь-яких спроб "поставити під загрозу імплементацію життєво важливої для України реформи, спрямованої на зміцнення верховенства права, підвищення рівня довіри суспільства до органів судової влади, залучення іноземних інвестицій та наближення євроатлантичного майбутнього України".

Реакція послів Великої сімки

Посли G7 назвали діалог в Офісі президента щодо реформування Вищої ради правосуддя конструктивним, зазначивши, що вони почули від усіх сторін одностайне прагнення здійснити реформу ВРП. "Посли G7 із задоволенням долучилися до сьогоднішнього конструктивного діалогу з урядом, парламентом і судовою владою щодо реформування Вищої ради правосуддя, організованого Офісом президента. Посли почули всі сторони, включно з одностайним зобов'язанням України провести реформу ВРП", - йдеться в повідомленні послів у соцмережі Twitter.

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Посли G7 наголосили, що реформа ВРП - історична можливість створити ефективну і чесну судову систему, яку українці вимагають і якої заслуговують. Посли закликали Раду суддів і всіх партнерів України забезпечити якнайшвидше висування експертів України для роботи в Етичній раді ВРП", - зазначається у повідомленні, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Крім того, посли наголосили на міжнародній підтримці реформування ВРП відповідно до законів, ухвалених Верховною Радою в липні, включно з наданням висококваліфікованих міжнародних експертів для Етичної ради, які працюватимуть разом з українськими колегами після їхнього призначення.

Закон про Етичну раду

Нагадаємо, на своєму засіданні 13 вересня члени Ради суддів не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради, яка має перевіряти на доброчесність кандидатів та членів ВРП. Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на це та наголосив, що не допустить блокування судової реформи.

Закон про утворення Етичної ради з профоцінювання і доброчесності членів Вищої ради правосуддя було ухвалено Верховною Радою у липні цього року. До складу Етичної ради мають входити три людини з-поміж суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України, одна людина, запропонована Радою прокурорів України, одна - за пропозицією Ради адвокатів України та ще одна - запропонована Національною академією правових наук України в особі президії. Члени Етичної ради мають встановлювати відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики й доброчесності.