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Олександр Клименко - український юрсит. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Клименко".
Олександр Клименко очолив у липні 2022 року Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП). До цього Клименко працював детективом НАБУ, слідчим Націполіції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
14 мільйонів доларів на рахунках, підконтрольних родині ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка, залишаються заблокованими на рахунках у Ліхтенштейні, попри зняття санкцій з колишнього посадовця.
Багатомільйонні активи, пов’язані з Януковичем та його оточенням, фігурують у різних кримінальних провадженнях. Та чи зможе Україна повернути собі награбоване? Хто нині управляє цими статками? І чому громадські активісти б'ють на сполох?