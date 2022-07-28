Олександр Клименко

(Не)конфісковані активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (18.05.2018)

Багатомільйонні активи, пов’язані з Януковичем та його оточенням, фігурують у різних кримінальних провадженнях. Та чи зможе Україна повернути собі награбоване? Хто нині управляє цими статками? І чому громадські активісти б'ють на сполох?