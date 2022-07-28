Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Олександр Клименко

Олександр Клименко - український юрсит. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Олександр Клименко".

Олександр Клименко очолив у липні 2022 року Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП). До цього Клименко працював детективом НАБУ, слідчим Націполіції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Минуло два роки: в Україні нарешті призначили очільника САП

Минуло два роки: в Україні нарешті призначили очільника САП 28.07.2022

В Україні призначили керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ним став переможець конкурсу - детектив НАБУ Олександр Клименко.
Призначення керівника САП: найцікавіше ще попереду

Призначення керівника САП: найцікавіше ще попереду 20.07.2022

Конкурсна комісія затвердила результати конкурсу з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Переможцем став детектив НАБУ Олександр Клименко. Однак чи стане він очільником САП?
Комісія затвердила результати конкурсу на керівника САП: переміг Клименко

Комісія затвердила результати конкурсу на керівника САП: переміг Клименко 19.07.2022

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже майже два роки не має керівника. Переможцем конкурсу затверджений детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.
Суд заборонив Комуністичну партію України

Суд заборонив Комуністичну партію України 05.07.2022

Діяльність Комуністичної партії України та партії "Щаслива Україна" ексміністра-втікача Клименка заборонили судовим рішенням. Майно політсил та всіх їхніх осередків передадуть державі.
Росія з Каспійського моря атакувала Київ ракетами: є жертви

Росія з Каспійського моря атакувала Київ ракетами: є жертви 26.06.2022

Внаслідок влучання ракети в один з житлових будинків столиці загинув чоловік, ще п'ятеро людей зазнали поранень. Ракети по Києву РФ випустила з літаків Ту-95 і Ту-160 з району Каспійського моря. Частину з них збила ППО.
Попри зняття санкцій: Ліхтенштейн не розморозив гроші, пов'язані з українським ексміністром

Попри зняття санкцій: Ліхтенштейн не розморозив гроші, пов'язані з українським ексміністром 23.12.2021

14 мільйонів доларів на рахунках, підконтрольних родині ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка, залишаються заблокованими на рахунках у Ліхтенштейні, попри зняття санкцій з колишнього посадовця.
Антикорупційний суд скасував заочний арешт міністра часів Януковича

Антикорупційний суд скасував заочний арешт міністра часів Януковича 18.05.2020

Вищий антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт Олександра Клименка, колишнього міністра доходів і зборів часів експрезидента Віктора Януковича.
Сюрприз для баварців: інвестор виявився податківцем Януковича

Сюрприз для баварців: інвестор виявився податківцем Януковича 23.12.2019

У баварському Бад Кіссінгені протестують проти українського інвестора, який купив хокейну арену, а потім викинув з неї спортсменів. Інвестором, як з’ясувала DW, виявився податківець-втікач часів Януковича.
Суд у Києві заочно заарештував ексміністра часів Януковича Олександра Клименка

Суд у Києві заочно заарештував ексміністра часів Януковича Олександра Клименка 20.08.2019

Колишній міністр доходів і зборів України в уряді Миколи Азарова Олександр Клименко підозрюється в багатомільярдних махінаціях із відшкодування ПДВ та заволодінні коштами державного бюджету.

(Не)конфісковані активи Януковича і Ко: що з ними сталося? (18.05.2018) 18.05.2018

Багатомільйонні активи, пов’язані з Януковичем та його оточенням, фігурують у різних кримінальних провадженнях. Та чи зможе Україна повернути собі награбоване? Хто нині управляє цими статками? І чому громадські активісти б'ють на сполох?
Глава Агентства з розшуку активів: Входимо у міжнародні мережі як у закриті клуби

Глава Агентства з розшуку активів: Входимо у міжнародні мережі як у закриті клуби 07.12.2017

Глава Агентства з розшуку активів Антон Янчук пояснив DW, як в Україні реалізують майно корупціонерів і хто управляє заарештованими статками екс-міністра Олександра Клименка.

Справа Шеремета: гальмування слідства пов'язали з екс-міністром часів Януковича

Справа Шеремета: гальмування слідства пов'язали з екс-міністром часів Януковича 20.07.2017

Слідство у справі про вбивство Павла Шеремета заборонило розкривати деталі розслідування. Утім, заявили в МВС України в річницю вбивства, слідству треба допитати міністра-утікача Олександра Клименка.

Квартири, гроші, тисяча вагонів: що вдалося знайти в офісах Клименка

Квартири, гроші, тисяча вагонів: що вдалося знайти в офісах Клименка 14.07.2017

Обшуки у Києві, Одесі та інших регіонах країни мають засвідчити мільярдні збитки, яких завдав Україні екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, та викликати нову хвилю затримань, запевняють у прокуратурі та МВС.
По всій Україні затримані 23 податківці за корупційну схему часів Януковича

По всій Україні затримані 23 податківці за корупційну схему часів Януковича 24.05.2017

Головний військовий прокурор України заявив про велику антикорупційну операцію, головною ціллю якої є люди, причетні до організації "податкових майданчиків" за часів міністра доходів Клименка.
В Україні затримали п’ятьох високопосадовців податкової часів Януковича

В Україні затримали п’ятьох високопосадовців податкової часів Януковича 09.08.2016

Серед затриманих - колишній перший заступник голови Державної податкової служби Андрій Головач.
Клименко повідомляє, що Суд ЄС зняв з нього частину санкцій

Клименко повідомляє, що Суд ЄС зняв з нього частину санкцій 15.06.2016

Ідеться лише про першу хвилю санкцій. Щодо решти - тривають окремі процедури оскаржень.
Інші статті