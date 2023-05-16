Викриття на хабарі: голову Верховного суду Князєва звільнили

Учасники засідання пленуму Верховного суду звільнили Всеволода Князєва з посади голови, висловивши йому недовіру. Раніше Князєва викрили на отриманні хабаря.

Підозрюваного в корупції суддю Всеволода Князєва звільнили з посади голови Верховного суду.

У вівторок, 16 травня, судді зібралися на пленум, де головним питанням було висловлення недовіри Князєву. За підсумками голосування, йому висловили недовіру та підтримали постанову про дострокове припинення повноважень. Засідання пленуму транслювали на YouTube-сторінці Верховного суду .

Князєва викрили на отриманні хабаря

Напередодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про викриття масштабної корупційної схеми, ініційованої керівництвом Верховного суду.

Згодом позаштатний радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що йдеться про голову суду Князєва - спецслужби задокументували отримання ним хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів.

Князєв працював головою Верховного суду з жовтня 2021 року. До цього він був секретарем Великої палати цього суду, а раніше - суддею Касаційного адміністративного суду, утвореного після реформи 2016 року.

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