  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Голова Верховного суду Всеволод Князєв
Голова Верховного суду Всеволод КнязєвФото: Sean Kilpatrick/AP Photo/picture alliance
ЗлочинністьУкраїна

Голову Верховного суду Князєва викрили на отриманні хабара

Максим Сидоржевський
13 хв. тому

НАБУ і САП повідомили про викриття корупції у Верховному суді. За даними позаштатного радника керівника ОПУ Сергія Лещенка та ЗМІ, на хабарі у розмірі 2,7 мільйона зловили голову суду Всеволода Князєва.

https://p.dw.com/p/4RO3J

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про викриття масштабної корупційної схеми, ініційованої керівництвом Верховного Суду (ВС).

"НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВС", - повідомили у НАБУ ввечері у понеділок, 15 травня. Проводяться невідкладні слідчі дії, йдеться у публікації відомства у Facebook.

Водночас позаштатний радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко заявляє, що йдеться про голову Верховного суду Всеволода Князєва - спецслужби задокументували отримання ним хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів. "Тривають слідчі дії, зокрема вдома у судді. Це був не перший епізод, де фігурує голова судової гілки влади. Говорять про системний характер поборів. Для вручення підозри Князєву потрібна санкція голови САП, яку, ймовірно, буде надано", - написав Лещенко у Telegram.

Про викриття Князєва повідомила і низка українських ЗМІ, зокрема, "Українська правда" та ZN.ua. За їхніми даними, суддю затримали.

Водночас у Верховному суді повідомили, що у вівторок, 16 травня, "у зв'язку з подіями, що відбуваються навколо голови ВС Князєва", відбудеться позачергове засідання пленуму суду.

Читайте також: Суддю з російським громадянством звільнили з Верховного суду України

Всеволода Князєва було обрано головою Верховного суду у жовтні 2021 року. До цього він працював секретарем Великої палати ВС. Раніше Князєв був суддею Касаційного адміністративного суду ВС, утвореного після реформи 2016 року.

Віталій Шабунін про гучні відставки і корупцію на війні

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Нічний Київ знову був під прицілом російських окупантів

Росія вночі знову здійснила масовану повітряну атаку на Київ

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Олександр Лукашенко

Що буде в Білорусі, якщо помре Лукашенко

Що буде в Білорусі, якщо помре Лукашенко

Політика16 год. тому
Огляд німецької преси

Німецька преса: Зеленський повернув Україну на карту Європи

Німецька преса: Зеленський повернув Україну на карту Європи

Політика18 год. тому
Святкування Дня незалежності України в Києві, 2022 рік

Як Україна (не) потрапляє в німецькі шкільні підручники

Як Україна (не) потрапляє в німецькі шкільні підручники

Суспільство23 год. тому
Володимир Зеленський отримав премію Карла Великого

Як Зеленському та українцям вручали премію Карла Великого

Як Зеленському та українцям вручали премію Карла Великого

Політика15 травня 2023 р.
Канцлер ФРН Олаф Шольц (л) та президент України Володимир Зеленський

Візит "Top Secret": як Зеленського приймали у Берліні

Візит "Top Secret": як Зеленського приймали у Берліні

Політика14 травня 2023 р.
Loreen під час виступу на "Євробаченні"

"Євробачення-2023": перемога для Швеції і серце для України

"Євробачення-2023": перемога для Швеції і серце для України

Культура14 травня 2023 р.
На головну сторінку