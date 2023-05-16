Голову Верховного суду Князєва викрили на отриманні хабара

НАБУ і САП повідомили про викриття корупції у Верховному суді. За даними позаштатного радника керівника ОПУ Сергія Лещенка та ЗМІ, на хабарі у розмірі 2,7 мільйона зловили голову суду Всеволода Князєва.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про викриття масштабної корупційної схеми, ініційованої керівництвом Верховного Суду (ВС).

"НАБУ і САП викрили масштабну корупцію у Верховному суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями ВС", - повідомили у НАБУ ввечері у понеділок, 15 травня. Проводяться невідкладні слідчі дії, йдеться у публікації відомства у Facebook.

Водночас позаштатний радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко заявляє, що йдеться про голову Верховного суду Всеволода Князєва - спецслужби задокументували отримання ним хабара у розмірі 2,7 мільйона доларів. "Тривають слідчі дії, зокрема вдома у судді. Це був не перший епізод, де фігурує голова судової гілки влади. Говорять про системний характер поборів. Для вручення підозри Князєву потрібна санкція голови САП, яку, ймовірно, буде надано", - написав Лещенко у Telegram.

Про викриття Князєва повідомила і низка українських ЗМІ, зокрема, "Українська правда" та ZN.ua. За їхніми даними, суддю затримали.

Водночас у Верховному суді повідомили, що у вівторок, 16 травня, "у зв'язку з подіями, що відбуваються навколо голови ВС Князєва", відбудеться позачергове засідання пленуму суду.

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Всеволода Князєва було обрано головою Верховного суду у жовтні 2021 року. До цього він працював секретарем Великої палати ВС. Раніше Князєв був суддею Касаційного адміністративного суду ВС, утвореного після реформи 2016 року.