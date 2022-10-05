Суддю з російським громадянством звільнили з Верховного суду

Глава Верховного суду України Всеволод Князєв видав наказ про відрахування зі штату судді Богдана Львова, який за інформацією СБУ, має російське громадянство.

Голова Верховного суду України (ВСУ) Всеволод Князєв відрахував зі штату голову Касаційного господарського суду Богдана Львова, який за інформацією Служби безпеки України (СБУ) має російське громадянство. Про це йдеться в офіційній заяві ВСУ , що була оприлюднена на його сайті у середу, 5 жовтня.

Наказ видано на підставі інформації СБУ, згідно з якою Львов має громадянство РФ.

Коментуючи своє рішення, глава ВСУ зазначив, що воно є безпрецедентним, оскільки положення Конституції України та закону України "Про судоустрій і статус суддів", на підставах яких Львова було звільнено, застосовуються вперше.

"В часи повномасштабної війни з Російською Федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об'єктивності, незалежності та неупередженості Верховного Суду та всіх його суддів", - заявив Князєв.

Суддя заперечує російське громадянство

Богдан Львов наявність у нього паспорта громадянина РФ заперечує, утім, за словами глави ВСУ "його дії і сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного Суду", а також спричиняють недовіру суспільства до його рішень.

Раніше Богдан Львов заявляв, що в результаті перевірки на поліграфі було підтверджено правдивість його заяв про те, що у нього немає і ніколи не було паспорта громадянина РФ. За його словами, проти нього ведеться "брехлива та замовна" кампанія.

Журналістське розслідування "Схем" щодо Львова

15 вересня було опубліковано розслідування проєкту "Радіо Свобода" "Схеми", присвячене російському громадянству Львова. У ньому стверджується, що Богдан Львов понад 20 років тому отримав громадянство РФ на підставі довідки військовослужбовця, а потім поновив паспорт після досягнення ним 45-річного віку у 2012-му році.

Після розслідування Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування квартири суддею.