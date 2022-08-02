Реакція з України: Рішення РФ щодо "Азова" - продукт пропаганди і провокація

Український полк "Азов" є терористичною організацією, його діяльність заборонена на території РФ - таке рішення 2 серпня виніс Верховний суд РФ. В Україні цей вердикт викликав обурення влади у Києві та політиків. А представники українського громадянського суспільства звинуватили Москву у правовому нігілізмі.

Суд за зачиненими дверима

"Адміністративну заяву генерального прокурора задовольнити, визнати український воєнізований підрозділ "Азов" терористичною організацією та заборонити його діяльність на території Російської Федерації", - таке рішення оголосила суддя Верховного суду Росії. Вона додала, що виконання цього рішення починається негайно. Однак російська урядова інформагенція "ТАСС" зазначила, що рішення ще не набуло чинності і може бути оскаржене в порядку апеляції.

У повідомленнях з Москви сказано, що суд тривав у закритому режимі і за відсутності представників "протилежної сторони". Трансляцію засідання вмикали тільки для преси і тільки на стадії допиту свідків. В результаті - суд оголосив лише резолютивну частину рішення, а його мотиви лишилися невідомі.

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Дивний вердикт

"Дещо дивно звучить: країна, яка стоїть за крок до того, щоб бути визнаною спонсором тероризму і яка порушує будь-які правила та звичаї ведення війни, визнає якусь організацію терористичною…", - так після звернення кореспондента DW публічно відреагував на рішення російського суду щодо "Азова" радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Він впевнений, що це судове рішення не матиме правової цінності для світу, не вплине на переговори з обміну полоненими і є "суто внутрішнім пропагандистським продуктом".

Подоляк нагадав, що жодного добровольчого батальйону "Азов" не існує від 2014 року: відтоді - це окремий загін спеціального призначення зі складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. А також, що цей підрозділ "діяв виключно в межах юридично вмотивованих компетенцій, а російська юрисдикція взагалі не поширюється на територію України, і тому "рішення" є правовим нонсенсом". Таким чином, рішення російського суду є "незаконним використанням внутрішньої юрисдикції для маскування свого умисного порушення прав військовополонених", підсумував радник голови президентського офісу.

Цю думку поділяє і депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Єгор Чернєв. "Азов" здійснює свою діяльність в межах українського та міжнародного права, не діє за межами України і виконує виключно завдання з оборони держави Україна. Тому визнання його терористичною організацією з боку Росії є правовим нігілізмом та повним абсурдом.", - наголосив політик в інтерв'ю DW. Справжньою метою судового російського рішення він вважає знищення військовослужбовців "Азову" та виведення їх з-під дії норм Женевської конвенції.

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Таку ж позицію займає і парламентська опозиція. Депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв нагадав, що ще 2015 року Верховна Рада закликала міжнародну спільноту визнати РФ державою-агресором, а в травні цього року закликала світ визнати РФ спонсором тероризму. "Я сьогодні зареєстрував у Верховній Раді проєкт звернення до цивілізованих країн і міжнародних організацій, у тому числі й ЄС, із закликом визнати РФ державою-терористом, винною у знищенні українських військовополонених в Оленіцвці 28 липня. Це є терористичний акт, це прихована страта. І якщо в світі виникла терористична держава з ядерною зброєю, світ не може закривати на це очі", - прокоментуав Ар'єв DW.

Реакція суспільства

Командування полку "Азов" також назвало рішення російського суду спробою виправдання "воєнного злочину і публічної страти військовополонених полку в Оленівці". "Ми закликаємо Державний департамент США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати РФ державою-терористом. Росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання - це співучасть", - сказано у зверненні командування "Азову".

Розпочати в Україні масштабні акції протесту проти російських злочинів щодо українських полонених і розповсюдити їх по цілому світі закликав ексголова Донецької ОВА, нині президент "Бойового братерства України" Павло Жебрівський. "Тепер вони на так званих "законних підставах" можуть засуджувати хлопців і дівчат, які вийшли з "Азовсталі". Без підняття величезної хвилі масового супротиву і масових акцій біля дипломатичних інституції Росії в цілому світі ми навряд чи зможемо сподіватися на належну реакцію і зберегти життя наших хлопців і дівчат", - сказав Жербівський.

Своєю чергою, голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, яка має досвід участі в переговорах про звільнення українських полонених, назвала визнання "Азову" Верховним судом РФ "терористичною організацією" таким, що не має нічого спільного з правом. "Це підрозділ Нацгвардії в структурі міністерства внутрішніх справ. Визнати його терористичною організацією, це те саме, що визнати терористичною організацією всі Збройні сили України, які захищають свою країну від вторгнення терористів", - сказала DW Матвійчук.

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Слабкість міжнародних організацій

Правозахисниця переконана, що Україна має вимагати реакції Заходу. Але зараз світ на такому етапі розвитку подій, коли заяви із засудженням дій РФ на Москву не впливають, зазначила правозахисниця. Тим часом, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив по українському телебаченню, що Організація Об'єднаних Націй, яка виступала гарантом безпеки захисників "Азовсталі" після їхнього виходу звіди і досі не відповіла на запит України щодо теракту в Оленівці на тимчасово окупованій Донеччині.

"У нас є комунікація з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. З ООН у нас гірша ситуація. Офіційно листи та запити я направляю. Я зробив це у перший день після трагедії. Якогось сигналу, навіть неофіційного, я не отримав. Кажу це публічно", - заявив омбудсмен.

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