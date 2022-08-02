Полк "Азов": Терористом необхідно визнати Росію

Український полк "Азов" закликає Державний департамент США та весь світ визнати Росію державою-терористом. "Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати РФ державою-терористом! Росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання - це співучасть!", - ідеться у заяві полку, оприлюдненій на його Telegram-каналі у вівторок, 2 серпня.

Коментуючи своє визнання "терористичною організацією" в РФ, в "Азові" заявили, що це лише спроба Росії виправдати скоєні воєнні злочини.

"Після публічної страти військовополонених полку "Азов" у населеному пункті Оленівка, Росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд Росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією". Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди", - говорять у полку.

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"Евакуація" із "Азовсталі" та вбивство полонених у Оленівці

У травні декілька сотень українських захисників Маріуполя, які були оточені росіянами на металургійному заводі "Азовсталь", вийшли з нього. Формат "евакуації" передбачав встановлення режиму тиші та здачу українських військових у полон із подальшим обміном під гарантії Організації Об'єднаних націй (ООН) і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Значну частину оборонців "Азовсталі" становили бійці полку "Азов".

29 червня відбувся перший з запланованих обмінів військовополонених, у результаті якого в Україну повернули 144 військових. Серед них було 95 оборонців "Азовсталі", включно з 43 військовослужбовцями полку "Азов".

29 липня 53 українських військовополонених, включно з захисниками "Азовсталі", загинули внаслідок вибуху в колонії в окупованій Оленівці Донецької області. Україна звернулася до ООН та Червоного Хреста через порушення РФ домовленостей щодо оборонців "Азовсталі", яких там утримували. Домовленості передбачали, що їм збережуть життя та згодом обміняють.

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